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Ν. Βαρβέρης - Moda Bagno: Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος €0,0561668182/μετοχή
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11:57 - 01 Οκτ 2025

Ν. Βαρβέρης - Moda Bagno: Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος €0,0561668182/μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.» γνωστοποιεί, ότι δυνάμει της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Σεπτεμβρίου 2025 εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2024 και ειδικότερα αποφασίστηκε η καταβολή ποσού 1.112.103 ευρώ, ήτοι 0,0591229665 ευρώ (μεικτό ποσό ανά μετοχή). 

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ.1 και 64 παρ.1 του ν.4172/2013, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) θα ανέλθει σε 0,0561668182 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025. Μετά από αυτή την ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ, χωρίς το δικαίωμα διανομής μερίσματος.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος (record day) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ATHEXCSD), την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας ALPHA BANK ως εξής:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Για τις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2030, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ.15) και τα σχετικά ποσά περιέχονται στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.
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