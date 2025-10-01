Μυλωνάκης: Τίθεμαι στην διάθεση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης με ανάρτηση του στα social media κάνει γνωστό ότι απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, δηλώνοντας ότι τίθεται στη διάθεση της επιτροπής προκειμένου να καταθέσει σχετικά με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μυλωνάκης τόνισε ότι έχει ήδη απαντήσει επαρκώς στα ερωτήματα μέσω δημόσιων τοποθετήσεων και στο Κοινοβούλιο, ωστόσο με την παρουσία του στην Επιτροπή επιδιώκει να συμβάλει στη διερεύνηση των ζητημάτων και στην πλήρη διαλεύκανση του διαχρονικού προβλήματος των αγροτικών επιδοτήσεων. Υπογράμμισε την προσήλωσή του στη διαφάνεια και λογοδοσία, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος αγροτικών ενισχύσεων προς όφελος των παραγωγών και όχι κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μυλωνάκη έχει ως εξής: «Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Εξεταστικής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας».