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Στο βόρειο Αιγαίο το Πίρι Ρέις με τουρκική Navtex – Η αντίδραση της Αθήνας
Πολιτική
12:00 - 04 Οκτ 2025

Στο βόρειο Αιγαίο το Πίρι Ρέις με τουρκική Navtex – Η αντίδραση της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
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Το πρωί του Σαββάτου (4/10), το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις» εντοπίστηκε να πλέει στα βόρεια της Λέσβου, κοντά στις τουρκικές ακτές.

Το πλοίο απέπλευσε από τον κόλπο της Σμύρνης το βράδυ της Παρασκευής, βάσει μιας τουρκικής Navtex που δεν αναγνωρίζεται από την ελληνική πλευρά, με προορισμό το κεντρικό Αιγαίο. Εκεί, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιήσει έρευνες σε περιοχές ανάμεσα στη Θάσο, τη Χίο, τον Άη Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους.

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την πορεία του σκάφους και έχει ήδη αντιδράσει με την έκδοση αντι-Navtex, τονίζοντας ότι οι περιοχές αυτές βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σύμφωνα με την Αθήνα, η άδεια για την πραγματοποίηση ερευνών στην περιοχή είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ελλάδας.

Πηγές από την ελληνική πλευρά υπογραμμίζουν ότι το «Πίρι Ρέις» δεν διαθέτει εξοπλισμό για έρευνες στον βυθό, αλλά μόνο για επιφανειακές παρατηρήσεις. Εκτιμούν ότι η κίνησή του αποτελεί κυρίως συμβολική απάντηση της Άγκυρας στις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η τουρκική Navtex παραμένει σε ισχύ έως τις 14 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη οδηγία είχε εκδοθεί και στα μέσα Σεπτεμβρίου, χωρίς όμως το σκάφος να εγκαταλείψει τότε τον κόλπο της Σμύρνης.

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