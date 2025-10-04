Νέο περιστατικό με drones παραλύει το αεροδρόμιο του Μονάχου – Ταλαιπωρία για 6.500 επιβάτες

Για άλλη μια φορά, drone που εντοπίστηκαν πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου παρέλυσαν τον δεύτερο μεγαλύτερο αερολιμένα της Γερμανίας. Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν και πολλοί επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι. Το πρωί η εναέρια κυκλοφορία ξεκίνησε μόνο με καθυστερήσεις.

Μετά από νέο κλείσιμο των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου λόγω θεάσεων drone, η εναέρια κυκλοφορία άρχισε το πρωί να επανέρχεται σταδιακά. «Τώρα σταδιακά αυξάνεται ξανά η δυναμικότητα», δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου συνιστά στους επιβάτες να ενημερώνονται για την κατάσταση της πτήσης τους απευθείας από τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Το βράδυ, όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις είχαν ανασταλεί λόγω της θέασης δύο drone. Στις 21:36, και οι δύο διάδρομοι είχαν κλείσει, όπως αναφέρθηκε. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι δύο drone εθεάθησαν στον τομέα του βόρειου και του νότιου διαδρόμου. Τα drone απομακρύνθηκαν αμέσως, προτού μπορέσουν να ταυτοποιηθούν.

Νέα θέαση drone το πρωί;

Σύμφωνα με τον διαχειριστή του αεροδρομίου, μέχρι τη νύχτα είχαν εκτραπεί 23 αφιχθέντα αεροσκάφη, ενώ άλλες 12 πτήσεις ακυρώθηκαν. Δεν πραγματοποιήθηκαν 46 προγραμματισμένες απογειώσεις. Περίπου 6.500 ταξιδιώτες επηρεάστηκαν, όπως ανακοίνωσε το αεροδρόμιο. Κάποιοι αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στον αερολιμένα. «Στήθηκαν ράντζα, διανεμήθηκαν κουβέρτες, ποτά και σνακ», αναφέρεται στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου.

Στο Μόναχο ισχύει νυχτερινή απαγόρευση πτήσεων. Από τις 5 το πρωί ξεκινούν συνήθως οι απογειώσεις στον δεύτερο μεγαλύτερο αερολιμένα της Γερμανίας. Ωστόσο, η επανεκκίνηση της εναέριας κυκλοφορίας καθυστέρησε. Μόνο από τις 7 το πρωί άρχισαν να απογειώνονται τα πρώτα αεροσκάφη.

Το πρωί του Σαββάτου υπήρξε νέα αναφορά για drone, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία. Ωστόσο, αυτή μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο πρακτορείο AFP.

Διαταραχές ήδη από το προηγούμενο βράδυ

Όπως μας υπενθυμίζει η Tagesschau, drone αγνώστου προέλευσης είχαν ήδη διαταράξει σοβαρά τη λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου το βράδυ της Πέμπτης και τη νύχτα προς Παρασκευή. Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν σε κοντινά αεροδρόμια, όπως της Νυρεμβέργης ή της Στουτγάρδης. Περίπου 3.000 επιβάτες επηρεάστηκαν. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, η εναέρια κυκλοφορία είχε ξαναρχίσει.

Μετά τα περιστατικά αυτά, έχει ξεκινήσει πολιτική συζήτηση για το πώς μπορούν να προστατευτούν καλύτερα τα αεροδρόμια. Ο ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, επιθυμεί να εμπλέξει τον στρατό στην αντιμετώπιση των drone στο πλαίσιο της διοικητικής αρωγής. Μέχρι στιγμής, την ευθύνη φέρει η αστυνομία ομοσπονδίας και κρατιδίων. Ο Ντόμπριντ σκοπεύει σύντομα να παρουσιάσει σχέδιο νόμου για νέα νομοθεσία περί ασφάλειας των πτήσεων.

Άγνωστα τα κίνητρα – Δεν αποκλείονται μιμητές

Παραμένει άγνωστο ποιος βρίσκεται πίσω από τις πτήσεις των drone και ποια είναι τα κίνητρά τους. Ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, συνέδεσε το περιστατικό στο Μόναχο με άλλες θεάσεις drone στην Ευρώπη. «Δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό», δήλωσε ο επικεφαλής της CSU στο Welt TV. «Αυτή είναι η κατάσταση ασφαλείας στην οποία βρισκόμαστε».

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρόιλ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιμητών. «Είμαι βέβαιος: δεν κατευθύνει κάθε drone το Κρεμλίνο — αλλά το κάθε ένα εξυπηρετεί τον Πούτιν», είπε ο πολιτικός της CDU. «Όποιος πετά αλόγιστα drone πρέπει να το γνωρίζει αυτό». Παράλληλα κάλεσε σε ψυχραιμία: «Η πρόκληση σύγχυσης είναι ακριβώς ο στόχος που επιδιώκει η Ρωσία με τέτοιες ενέργειες».