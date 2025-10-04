Πάνος Ρούτσι: Είμαι εδώ και συνεχίζω την απεργία πείνας για το αυτονόητο

Φανερά εξαντλημένος και με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Πάνος Ρούτσι παραμένει αταλάντευτος στον αγώνα του, αποφασισμένος να μην σταματήσει μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τον θάνατο του γιου του, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Για 20ή συνεχόμενη ημέρα πραγματοποιεί απεργία πείνας έξω από το ελληνικό Κοινοβούλιο, απαιτώντας την εκταφή του παιδιού του, Ντένις, ώστε να διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις που, όπως υποστηρίζει, θα ρίξουν φως στα πραγματικά αίτια του θανάτου του.

Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους, επισημαίνοντας ότι το μόνο που ζητά είναι να μάθει την αλήθεια για το πώς έχασε τη ζωή του το παιδί του.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι στο MEGA:

«Είμαι εδώ, συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δεν σταματάω, θα πάω μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν γίνεται να ζούμε σε αυτή τη χώρα και να μου επιτρέπουν να κάνω την εκταφή του παιδιού μου».

«Οι βουλευτές της κυβέρνησης να έρθουν έστω μία στιγμή στη θέση μου. Να σκεφτούν σαν πατέρες, σαν μητέρες, πως θα νιώσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει λίγη ανθρωπιά μέσα τους. Ας αλλάξουμε λίγο μέσα μας, να σκεφτούμε με την καρδιά μας και όχι με την καρέκλα».

Η υγεία του είναι επιβαρυμένη ύστερα από σχεδόν τρεις εβδομάδες απεργίας πείνας. Χθες, Παρασκευή (03/10), μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν να διαπιστώνουν ότι ο Πάνος Ρούτσι έχει ελαφρύ ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση, ενώ έχει χάσει 10 κιλά.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου. Δεν είμαι και πολύ καλά αυτές τις ημέρες, έχουν πέσει οι δυνάμεις μου, αλλά ο κόσμος που έρχεται εδώ μου δίνει τόση δύναμη. Ο κόσμος είναι οργισμένος με αυτό που γίνεται. Ζητώ το αυτονόητο, να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου.

«Δεν δέχομαι να γίνει εκταφή μόνο για τεστ DNA. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πειράξει το παιδί μου. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω ποτέ να γίνει εκταφή για τεστ DNA ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε ο λαός».

Ο κος Ρούτσι δεν θέλησε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ τόνισε πως δύο χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών τα τρένα εξακολουθούν να κινούνται χωρίς ασφάλεια.

«Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω. Δεν αποχωρώ εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου. Θέλω να μάθω πως πέθανε το παιδί μου», ήταν το μήνυμα του Πάνου Ρούτσι.