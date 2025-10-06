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Βορίδης: Ο Τσίπρας έχει κυβερνητικά πεπραγμένα, κι αυτό είναι πρόβλημα
Πολιτική
15:43 - 06 Οκτ 2025

Βορίδης: Ο Τσίπρας έχει κυβερνητικά πεπραγμένα, κι αυτό είναι πρόβλημα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (6/10) στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών 90,1», τοποθετήθηκε για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, αλλά και για τον τρόπο που – όπως είπε – η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί ανθρώπινες τραγωδίες για πολιτικό όφελος.

Αναφορικά με την παραίτηση και επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε πως «το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι θέλει να δραστηριοποιηθεί πολιτικά. Τη μεθοδολογία δεν την σχολιάζω, υπό την έννοια ότι το συνέδεσε με το ότι ξεκινάει την πορεία προς τον λαό εκ νέου».

Ερωτηθείς αν ο Τσίπρας αποτελεί υπολογίσιμο αντίπαλο για τη Νέα Δημοκρατία, απάντησε: «Κατά τη γνώμη μου, οι κινήσεις οι οποίες έχουν τακτικό χαρακτήρα δεν μπορούν να λύσουν τα στρατηγικά ζητήματα. Ανακατανομή της τράπουλας σημαίνει ότι το πρόβλημα στο χώρο της Αριστεράς είναι τα πρόσωπα. “Δεν μας κάνει ο Χαρίτσης, δεν μας κάνει ο Φάμελλος, δεν μας κάνει η Κωνσταντοπούλου”. Υποτίθεται, δηλαδή, ότι με αυτή την ανάλυση, το πρόβλημα είναι τα πρόσωπα. Ενώ τώρα που έρχεται ο Τσίπρας…».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Τσίπρα περί πατριωτισμού, ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε: «Δεν θα πέσουμε και από τα σύννεφα με αυτά που θα πει ο Τσίπρας, θα πει αυτά που λέει. Όσο για τα περίφημα περί πατριωτισμού, να θυμίσω ότι ο Τσίπρας είναι συνδεδεμένος με αυτό που χαρακτηρίστηκε ως μια πολύ μεγάλη έκπτωση στην εξωτερική μας πολιτική και στους εθνικούς στόχους – δηλαδή, τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα ξαφνικά πατριωτισμός;»

Όταν ρωτήθηκε αν ο πρώην πρωθυπουργός είναι εγκλωβισμένος σε ταυτοτικά ζητήματα, ο κ. Βορίδης σημείωσε: «Συνολικά, η Αριστερά έχει ταυτοτικό ζήτημα και, επομένως, εφόσον ο Τσίπρας εγγράφεται εκεί, και αυτός θα αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Διαφωνώ πλήρως με μια ανάλυση που λέει ότι τα προβλήματα της Αριστεράς είναι ζητήματα προσώπων. Είναι ζήτημα εκπροσώπησης. Θεωρώ ότι είναι βαθύτερα στρατηγικά προβλήματα, στα οποία δεν ακούω κριτική».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «ο κ. Τσίπρας έχει κυβερνητικά πεπραγμένα, έχει κι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν θα συστηθεί τώρα στον ελληνικό λαό».

Στο ζήτημα της υπόθεσης του Ντένις Ρούτσι και του αιτήματος για εκταφή, ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι «για μια ακόμα φορά γίνεται μια σκόπιμη σύγχυση από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης ανάμεσα στο ανθρώπινο και στο θεσμικό».

Ερωτηθείς αν το θέμα είναι καθαρά νομικό ή ανθρώπινο, απάντησε: «Είναι και τα δύο. Είναι ένα βαθιά ανθρώπινο θέμα που, όμως, για να επιλυθεί, έχει μια νομική πτυχή. Απλώς εδώ σκοπίμως γίνεται μια αφαίρεση του δεύτερου. Προσπαθεί να δημιουργηθεί μια αντίθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση, όταν επισημαίνει ότι ο πραγματικός παραλήπτης δεν είναι η κυβέρνηση αλλά η Δικαιοσύνη. Όταν το λέει αυτό η κυβέρνηση, σου λένε "δεν κοιτάς την ανθρώπινη πτυχή". Την κοιτάω την ανθρώπινη πτυχή και λέω ότι αυτό το βαθιά ανθρώπινο αίτημα πρέπει να πάει στον σωστό παραλήπτη. Και ο σωστός παραλήπτης δεν είμαι εγώ, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό – μπορεί να κάνει η Δικαιοσύνη. Μόλις το πεις αυτό, πέφτουν όλοι να σε φάνε ότι είσαι ανάλγητος, ενώ στην πραγματικότητα αυτή η θέση δείχνει τον δρόμο για μια αποτελεσματική διεκδίκηση του αιτήματος».

Σε ερώτηση αν είναι λαϊκιστής κάποιος που λέει πως είναι δικαίωμα του γονιού να μάθει τι συνέβη στο παιδί του, απάντησε: «Όποιον και να ρωτήσεις θα σου πει “γιατί να μην το μάθει; Να το μάθει”. Άρα έχουμε απόλυτη συμφωνία σε αυτό, δεν υπάρχει διαφωνία. Η διαφωνία είναι ότι εμφανίζεται η αντιπολίτευση και λέει “η κυβέρνηση να λύσει το θέμα” και λέει η κυβέρνηση “πώς ακριβώς να το λύσω αυτό το θέμα;” Μπορεί να συμφωνώ, μπορεί να θέλω να πω “προχωράτε”, μπορεί να σας πω οτιδήποτε – αλλά ο παραλήπτης είναι η Δικαιοσύνη».

Κριτική άσκησε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας: «Οι νομικοί παραστάτες του κ. Ρούτσι, οι οποίοι έχουν και πολιτική ιδιότητα – όπως η κα Κωνσταντοπούλου – αυτά δεν τα γνωρίζει; Όταν η κυβέρνηση κάνει το αυτονόητο, προσπαθώντας να διευκολύνει και να καθοδηγήσει αποτελεσματικά το αίτημα, έρχεται η Κωνσταντοπούλου, η οποία παριστάνει ότι δεν ξέρει πού πρέπει να υποβάλει το αίτημα, και ανοίγει αντιδικία με την κυβέρνηση. Αυτό είναι που στιγματίζει και ο Άδωνις και στιγματίζουμε όλοι – όχι το αίτημα του συγκεκριμένου πατέρα, αλλά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αποπειράται να το μετατρέψει σε αντιδικία με την κυβέρνηση».

Σχολιάζοντας την παρέμβαση της κας Καρυστιανού, ανέφερε: «Διάβασα μια ανάρτηση της κας Καρυστιανού στην οποία λέει ότι “δεν θέλω να με μεταχειρίζεστε ως χαροκαμένη μάνα, αλλά όταν μιλάω για πολιτικά ζητήματα – που είναι αυτά που θέλει να θέσει, τα ζητήματα διαφάνειας, του άρθρου 86 κλπ. – θέλω απαντήσεις ως πολίτης”. Νομίζω ότι καλά κάνει που το είπε και θεωρώ ότι αυτή είναι και η σωστή προσέγγιση».

Όταν ρωτήθηκε αν η στάση της κυβέρνησης ήταν ενοχική, ο κ. Βορίδης σημείωσε: «Είναι πολύ δύσκολα θέματα αυτά… Είναι ένα θέμα με πολύ βαρύ συναισθηματικό φορτίο, το οποίο συγκινεί τους ανθρώπους και τους κινητοποιεί. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν διαδικασίες, θεσμοί και τρόποι με τους οποίους πρέπει να κινηθεί η Δικαιοσύνη και η διοίκηση. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο, αυτό είναι το παιχνίδι – είναι άθλιο παιχνίδι – το οποίο κάνει η αντιπολίτευση, και αυτό είναι που δημιουργεί τη μεγάλη δυσκολία».

Σε ερώτηση αν ακόμα και ο Αρχιεπίσκοπος κινήθηκε λαϊκιστικά, απάντησε: «Ο Αρχιεπίσκοπος πήγε να εκφράσει την ανθρώπινη συμπαράστασή του σε ένα ανθρώπινο αίτημα. Ως εκεί είμαστε όλοι ευθυγραμμισμένοι. Δεν υπάρχει ζήτημα εκεί – τα ζητήματα ξεκινούν μετά».

Αναφορικά με την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε: «Θα περιμένω να κάνω συλλογική αξιολόγηση της εξεταστικής».

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ περί παραγραφής αδικημάτων, απάντησε: «Ζήτημα παραγραφής υπάρχει αν παρέλθει ο νόμιμος χρόνος και δεν έχει οδηγηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Εάν οδηγηθεί στο δικαστήριο και το δικαστήριο κρίνει κάτι, υπάρχει κανένα θέμα παραγραφής;». Σε παρατήρηση των δημοσιογράφων ότι «οι δικοί σας σας αθώωσαν», σχολίασε: «Αυτή είναι άλλης τάξης κριτική – όχι ότι έχει παραγραφεί, αλλά ότι δεν τους αρέσει η απόφαση της Βουλής. Αυτό το καταλαβαίνω να το πει κάποιος. Εγώ λέω όμως: παραγραφή δεν έχουμε».

Τέλος, σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί λύση, σημειώνοντας: «Διαβάζω τις ανακοινώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβάζω τις ανακοινώσεις τις δικές μας. Θα δούμε ποια λύση θα βρεθεί, αλλά κρατώ ότι δεν πρόκειται να διαταραχτούν οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου από αυτό το γεγονός».

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