ΥΠΕΝ: Επενδύσεις €480 εκατ. για έργα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις Περιφέρειες

Ο κ. Παπασταύρου παρέλαβε υπόμνημα της ΚΕΔΕ και επιφυλάχθηκε να εξετάσει τα αιτήματα της Ένωσης. Παράλληλα, ενημέρωσε τα μέλη της ΚΕΔΕ ότι υπεγράφη σήμερα η εξειδίκευση της δράσης ″Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις Περιφέρειες της χώρας″, στο Πρόγραμμα ″Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή″, η οποία αποσκοπεί στην δημιουργία
(α) Μονάδων Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ),
(β) Αυτοτελών Μονάδων επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) και
(γ) Συστημάτων και εξοπλισμού διαλογής στην πηγή, όπως είναι οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ). Ο εκτιμώμενος συνολικός Π/Υ των έργων ανέρχεται σε 480 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπροσθέτως, έλαβε χώρα ένας παραγωγικός διάλογος για τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση των πολεοδομιών που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.