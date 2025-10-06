ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΥΠΕΝ: Επενδύσεις €480 εκατ. για έργα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις Περιφέρειες
Πολιτική
18:53 - 06 Οκτ 2025

ΥΠΕΝ: Επενδύσεις €480 εκατ. για έργα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις Περιφέρειες

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.κ. Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Ταγαράς πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Πρόεδρο, κ. Λάζαρο Κυρίζογλου και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Θόδωρου Λιβάνιου και του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη.

Ο κ. Παπασταύρου παρέλαβε υπόμνημα της ΚΕΔΕ και επιφυλάχθηκε να εξετάσει τα αιτήματα της Ένωσης. Παράλληλα, ενημέρωσε τα μέλη της ΚΕΔΕ ότι υπεγράφη σήμερα η εξειδίκευση της δράσης ″Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις Περιφέρειες της χώρας″, στο Πρόγραμμα ″Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή″, η οποία αποσκοπεί στην δημιουργία

(α) Μονάδων Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ),

(β) Αυτοτελών Μονάδων επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) και

(γ) Συστημάτων και εξοπλισμού διαλογής στην πηγή, όπως είναι οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ). Ο εκτιμώμενος συνολικός Π/Υ των έργων ανέρχεται σε 480 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπροσθέτως, έλαβε χώρα ένας παραγωγικός διάλογος για τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση των πολεοδομιών που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

