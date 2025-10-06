ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης για νέο ηλεκτρονικό σύστημα δωρεάν ραντεβού στο ΕΣΥ: Είναι μια επανάσταση
Πολιτική
18:47 - 06 Οκτ 2025

Μητσοτάκης για νέο ηλεκτρονικό σύστημα δωρεάν ραντεβού στο ΕΣΥ: Είναι μια επανάσταση

Reporter.gr Newsroom
Στην παρουσίαση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος finddoctors.gov.gr, μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να κλείνουν δωρεάν ραντεβού με γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του στο Instagram.

Όπως επεσήμανε, οι πολίτες έχουν πλέον δύο επιλογές για να κλείσουν τα ραντεβού τους: είτε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας finddoctor, είτε τηλεφωνικά, καλώντας δωρεάν στο 1566. Η καινοτομία του συστήματος, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, είναι ότι καλύπτει και τους γιατρούς που υπηρετούν στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

«Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι κατά τις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας του προγράμματος, είχαν ήδη κλειστεί πάνω από 100.000 ραντεβού, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30.000 κλήσεις μέσω του τηλεφωνικού συστήματος.

Το νέο σύστημα αποτελεί μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη μείωση της γραφειοκρατίας στις διαδικασίες προγραμματισμού ραντεβού.

Η πλατφόρμα finddoctors.gov.gr αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη διευκόλυνση των ασθενών, προσφέροντας εύκολη, γρήγορη και δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα.

{https://www.instagram.com/reel/DPeLolIiAkI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=M2N6YTU2enIyNnRv}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων μέσω συνεργασίας Κράτους – Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων μέσω συνεργασίας Κράτους – Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εξεταστική το «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα» του πρώην προέδρου του Οργανισμού προς τον Μυλωνάκη
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εξεταστική το «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα» του πρώην προέδρου του Οργανισμού προς τον Μυλωνάκη

Ο όμιλος Fourlis επεκτείνει το δίκτυο της Foot Locker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία
ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο όμιλος Fourlis επεκτείνει το δίκτυο της Foot Locker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς αξιολογούν οι ασθενείς τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες υγείας
Υγεία

Πώς αξιολογούν οι ασθενείς τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες υγείας

Όλα τα ραντεβού εξωτερικών ιατρείων του ΕΣΥ εντάσσονται στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού
Υγεία

Όλα τα ραντεβού εξωτερικών ιατρείων του ΕΣΥ εντάσσονται στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού

Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ σήμερα δεν συγκρίνεται με πριν δέκα χρόνια – Προτεραιότητα η ενίσχυση των νοσηλευτών
Υγεία

Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ σήμερα δεν συγκρίνεται με πριν δέκα χρόνια – Προτεραιότητα η ενίσχυση των νοσηλευτών

Ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα υγείας - Ο οδικός χάρτης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα στην Ελλάδα
Υγεία

Ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα υγείας - Ο οδικός χάρτης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:06

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Πολιτική
08/10/2025 - 18:53

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:52

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:51

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ