Μητσοτάκης για νέο ηλεκτρονικό σύστημα δωρεάν ραντεβού στο ΕΣΥ: Είναι μια επανάσταση

Στην παρουσίαση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος finddoctors.gov.gr, μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να κλείνουν δωρεάν ραντεβού με γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του στο Instagram.

Όπως επεσήμανε, οι πολίτες έχουν πλέον δύο επιλογές για να κλείσουν τα ραντεβού τους: είτε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας finddoctor, είτε τηλεφωνικά, καλώντας δωρεάν στο 1566. Η καινοτομία του συστήματος, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, είναι ότι καλύπτει και τους γιατρούς που υπηρετούν στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

«Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι κατά τις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας του προγράμματος, είχαν ήδη κλειστεί πάνω από 100.000 ραντεβού, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30.000 κλήσεις μέσω του τηλεφωνικού συστήματος.

Το νέο σύστημα αποτελεί μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη μείωση της γραφειοκρατίας στις διαδικασίες προγραμματισμού ραντεβού.

Η πλατφόρμα finddoctors.gov.gr αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη διευκόλυνση των ασθενών, προσφέροντας εύκολη, γρήγορη και δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα.

