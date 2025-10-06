ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ καλεί «Φραπέ», «Χασάπη», καθώς και στέλεχός του στην Εξεταστική
Πολιτική
19:51 - 06 Οκτ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ καλεί «Φραπέ», «Χασάπη», καθώς και στέλεχός του στην Εξεταστική

Reporter.gr Newsroom
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που μετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αίτημά τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, καλούν μια σειρά για μαρτύρων για να καταθέσουν.

Μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στη λίστα του ΠΑΣΟΚ για κλήτευση στην Εξεταστική είναι ο βουλευτής της ΝΔ κ. Χρήστος Μπουκώρος, αλλά και οι Γεώργιος Ξυλούρης και Ανδρέας Στρατάκης – «Φραπές» και «Χασάπης» όπως χαρακτηρίζονται στη δικογραφία.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί επίσης τον πρώην υποψήφιο βουλευτή του στην Κρήτη, κ. Νικόλαο Μπουνάκη, το όνομα του οποίου ήρθε στο φως της δημοσιότητας, εμπλέκοντάς τον στο σκάνδαλο ως ιδιοκτήτη ΚΥΔ.

Αναλυτικά το αίτημα του ΠΑΣΟΚ

«Προς:

Τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας», κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο.

Θέμα: Κλήση μαρτύρων

Κύριε Πρόεδρε,

Τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από τη διερεύνηση των ευθυνών και των υπαιτίων για τη σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, σε έναν αντιπερισπασμό που μοναδικό στόχο έχει την προστασία και αμνήστευση των πραγματικών υπευθύνων.

Προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπής, ζητούμε την άμεση κλήτευση των παρακάτω προσώπων:

Xρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ.

Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ.

Ξυλούρης Γεώργιος

Στρατάκης Ανδρέας

Δημήτρης Ντογκούλης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Θεσσαλίας

Νικόλαος Μπουνάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης

Γεώργιος Χατζάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης

Η άμεση κλήτευση και κατάθεση όλων των ανωτέρω, χωρίς εξαιρέσεις και καθυστερήσεις, είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας πλήρους και αντικειμενικής εικόνας της υπόθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή θα μπορέσει να εξαγάγει τεκμηριωμένα συμπεράσματα προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος.

Οι αιτούντες Βουλευτές

Μιλένα Αποστολάκη

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Μουλκιώτης

Ανδρέας Πουλάς».

Το έγγραφο του Μυλωνάκη

Σε άλλη εξέλιξη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, στα χέρια της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται πλέον το «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα» του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα, το οποίο είχε αποσταλεί στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη. Το έγγραφο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από τον ίδιο τον κ. Μυλωνάκη, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο κ. Μυλωνάκης ανέφερε ότι διαβιβάζει στην Επιτροπή το «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» που φέρει ημερομηνία 6 Ιουνίου 2025 και υπογράφεται από τον καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γρηγόρη Βάρρα. Ο κ. Βάρρας, ο οποίος είχε αποσπαστεί ως συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, είχε αποστείλει το σημείωμα στο κινητό τηλέφωνο του κ. Μυλωνάκη στις 15 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με την επιστολή.

Ο κ. Μυλωνάκης κατηγορείται πως γνώριζε καιρό τώρα και πριν δοθεί η δικογραφία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία στη Βουλή τα στοιχεία της υπόθεσης και το γεγονός ότι εμπλέκονται σε αυτήν στελέχη της ΝΔ.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 19:53
