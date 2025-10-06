ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εξεταστική το «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα» του πρώην προέδρου του Οργανισμού προς τον Μυλωνάκη
Πολιτική
18:15 - 06 Οκτ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εξεταστική το «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα» του πρώην προέδρου του Οργανισμού προς τον Μυλωνάκη

Reporter.gr Newsroom
Στα χέρια των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται πλέον το «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα» του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα, το οποίο είχε αποσταλεί στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη. Το έγγραφο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από τον ίδιο τον κ. Μυλωνάκη, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, ο κ. Μυλωνάκης δηλώνει ότι θέτει εαυτόν «αυτονόητα και ανεπιφύλακτα στη διάθεση της Επιτροπής», προκειμένου να καταθέσει και να συνδράμει στο έργο της.

Ο υφυπουργός ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε έλαβε επίσημο υπόμνημα ή έγγραφο, αλλά ένα απλό και άτυπο ενημερωτικό σημείωμα τεχνικής φύσεως, το οποίο προερχόταν από εξειδικευμένο συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Όπως διευκρινίζει, το σημείωμα περιελάμβανε «ζητήματα οργανωτικής φύσεως» σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μυλωνάκης ανέφερε ότι διαβιβάζει στην Επιτροπή το «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» που φέρει ημερομηνία 6 Ιουνίου 2025 και υπογράφεται από τον καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γρηγόρη Βάρρα. Ο κ. Βάρρας, ο οποίος είχε αποσπαστεί ως συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, είχε αποστείλει το σημείωμα στο κινητό τηλέφωνο του κ. Μυλωνάκη στις 15 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με την επιστολή.

Ο κ. Μυλωνάκης κατηγορείται πως γνώριζε καιρό τώρα και πριν δοθεί η δικογραφία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία στη Βουλή τα στοιχεία της υπόθεσης και το γεγονός ότι εμπλέκονται σε αυτήν στελέχη της ΝΔ.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει την Τρίτη (7/10)

Ο Γρηγόρης Βάρρας, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από 19 Νοεμβρίου 2019 έως 10 Νοεμβρίου 2020, έχει κληθεί να καταθέσει αύριο ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Η μαρτυρία του αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης και το «άτυπο ενημερωτικό» του αποτελεί πλέον επίσημο στοιχείο του φακέλου.

Η Εξεταστική Επιτροπή συνεχίζει τη συλλογή εγγράφων και καταθέσεων στο πλαίσιο της διερεύνησης πιθανών παρατυπιών ή παραλείψεων στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αποστολή του ενημερωτικού σημειώματος και ο ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων αναμένεται να εξεταστούν διεξοδικά κατά τις επόμενες συνεδριάσεις.

Η κατάθεση του κ. Βάρρα θεωρείται κρίσιμη για τη διαλεύκανση του πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και για το αν υπήρξαν τυχόν παρεμβάσεις στη λειτουργία του οργανισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 18:38
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο όμιλος Fourlis επεκτείνει το δίκτυο της Foot Locker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία
ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο όμιλος Fourlis επεκτείνει το δίκτυο της Foot Locker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ξεκινά πλήρη έρευνα για την εξαγορά της Novibet από την Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ξεκινά πλήρη έρευνα για την εξαγορά της Novibet από την Allwyn

Θεοδωρικάκος: Διευρύνουμε τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας για ενίσχυση επενδύσεων και εμπορίου
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Διευρύνουμε τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας για ενίσχυση επενδύσεων και εμπορίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται
Πολιτική

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γαλάζιοι» διευθύνοντες με μειωμένη μνήμη και αντίληψη
Πολιτική

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γαλάζιοι» διευθύνοντες με μειωμένη μνήμη και αντίληψη

Τζαβέλλας σε Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία πίεση, καμία παρέμβαση για αποδέσμευση ΦΠΑ ή διευκολύνσεις
Ειδήσεις

Τζαβέλλας σε Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία πίεση, καμία παρέμβαση για αποδέσμευση ΦΠΑ ή διευκολύνσεις

ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλλει επιλεκτική αμνησία Τζαβέλλα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλλει επιλεκτική αμνησία Τζαβέλλα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ