ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εξεταστική το «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα» του πρώην προέδρου του Οργανισμού προς τον Μυλωνάκη

Στα χέρια των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται πλέον το «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα» του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα, το οποίο είχε αποσταλεί στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη. Το έγγραφο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από τον ίδιο τον κ. Μυλωνάκη, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, ο κ. Μυλωνάκης δηλώνει ότι θέτει εαυτόν «αυτονόητα και ανεπιφύλακτα στη διάθεση της Επιτροπής», προκειμένου να καταθέσει και να συνδράμει στο έργο της.

Ο υφυπουργός ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε έλαβε επίσημο υπόμνημα ή έγγραφο, αλλά ένα απλό και άτυπο ενημερωτικό σημείωμα τεχνικής φύσεως, το οποίο προερχόταν από εξειδικευμένο συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Όπως διευκρινίζει, το σημείωμα περιελάμβανε «ζητήματα οργανωτικής φύσεως» σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μυλωνάκης ανέφερε ότι διαβιβάζει στην Επιτροπή το «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» που φέρει ημερομηνία 6 Ιουνίου 2025 και υπογράφεται από τον καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γρηγόρη Βάρρα. Ο κ. Βάρρας, ο οποίος είχε αποσπαστεί ως συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, είχε αποστείλει το σημείωμα στο κινητό τηλέφωνο του κ. Μυλωνάκη στις 15 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με την επιστολή.

Ο κ. Μυλωνάκης κατηγορείται πως γνώριζε καιρό τώρα και πριν δοθεί η δικογραφία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία στη Βουλή τα στοιχεία της υπόθεσης και το γεγονός ότι εμπλέκονται σε αυτήν στελέχη της ΝΔ.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει την Τρίτη (7/10)

Ο Γρηγόρης Βάρρας, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από 19 Νοεμβρίου 2019 έως 10 Νοεμβρίου 2020, έχει κληθεί να καταθέσει αύριο ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Η μαρτυρία του αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης και το «άτυπο ενημερωτικό» του αποτελεί πλέον επίσημο στοιχείο του φακέλου.

Η Εξεταστική Επιτροπή συνεχίζει τη συλλογή εγγράφων και καταθέσεων στο πλαίσιο της διερεύνησης πιθανών παρατυπιών ή παραλείψεων στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αποστολή του ενημερωτικού σημειώματος και ο ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων αναμένεται να εξεταστούν διεξοδικά κατά τις επόμενες συνεδριάσεις.

Η κατάθεση του κ. Βάρρα θεωρείται κρίσιμη για τη διαλεύκανση του πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και για το αν υπήρξαν τυχόν παρεμβάσεις στη λειτουργία του οργανισμού.