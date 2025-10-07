ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΥΠΕΞ: Δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς – Στήριξη στην ειρήνη και καταδίκη της βίας
Πολιτική
09:53 - 07 Οκτ 2025

ΥΠΕΞ: Δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς – Στήριξη στην ειρήνη και καταδίκη της βίας

Reporter.gr Newsroom
«Συμπληρώνονται σήμερα δύο έτη από την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ που κόστισε τη ζωή αμάχων και προκάλεσε ευρεία και επικίνδυνη κλιμάκωση σε όλη την περιοχή», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του την Τρίτη (7/10).  

«Οι σκέψεις μας συνεχίζουν να βρίσκονται στις οικογένειες των ομήρων και καλούμε σε άμεση απελευθέρωσή τους. Την ίδια στιγμή, η αύξηση των περιστατικών αντισημιτισμού, όπως η πρόσφατη επίθεση στο Μάντσεστερ, απαιτεί συλλογική δράση», σημειώνει παρακάτω και προσθέτει:

«Δύο χρόνια μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, στη Λωρίδα της Γάζας συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή χωρίς προηγούμενο. Κάνουμε έκκληση για άμεση επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας και μαζική και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας

Το Σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι μια απτή ευκαιρία τερματισμού των εχθροπραξιών. Και θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την άμεση έναρξη της ειρηνικής πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει στη λύση των δύο κρατών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βιώσιμη ειρήνη και ευημερία σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Χαιρετίζουμε τον καίριο διαμεσολαβητικό ρόλο της Αιγύπτου και του Κατάρ με στόχο την επίτευξη διαρκούς και βιώσιμης εκεχειρίας

Η Ελλάδα, ως αξιόπιστος συνομιλητής των εμπλεκομένων μερών, είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

