ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης: Οι πολίτες βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται και αυτό με κάνει αισιόδοξο
Πολιτική
21:44 - 09 Οκτ 2025

Μητσοτάκης: Οι πολίτες βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται και αυτό με κάνει αισιόδοξο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την εμπιστοσύνη του στην κρίση των πολιτών επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης 9/10 στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας», που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη.

«Όπως είχα εμπιστοσύνη στον λαό στις εκλογές του 2023, έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών που βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται», σημείωσε ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει κίνδυνος επανάληψης λαθών του παρελθόντος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι όλα όσα πέτυχε η χώρα την τελευταία πενταετία «ήρθαν μέσα από σχέδιο, κόπο και συστηματική προσπάθεια», ενώ αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον Αλέξη Πατέλη, τονίζοντας πως υπήρξε «ένας από τους σιωπηλούς πρωταγωνιστές της οικονομικής πορείας ανάκτησης της εμπιστοσύνης της Ελλάδας».

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εκδήλωση «πολύ όμορφη, ζεστή και συγκινητική», υπογραμμίζοντας ότι το βιβλίο «περιγράφει γλαφυρά τη δύσκολη διαδρομή της χώρας μέσα από πρωτοφανείς κρίσεις, την πανδημία, την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, αλλά και τις φυσικές καταστροφές».

«Ήταν μια ευκαιρία να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε, πού έχουμε φτάσει και πού θέλουμε να πάμε», είπε ο κ. Μητσοτάκης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το βιβλίο «αξίζει να διαβαστεί», καθώς «διαβάζεται εύκολα, περισσότερο σαν μυθιστόρημα και λιγότερο σαν οικονομικό εγχειρίδιο».

Κλείνοντας, ευχήθηκε «να είναι καλοτάξιδο» και υπογράμμισε ότι η πορεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια πρέπει να υπενθυμίζει στους πολίτες «πόσο δύσκολη ήταν η διαδρομή προς την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας της χώρας».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 23:36
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια
Πολιτική

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αυστριακού καγκελάριου: Στο επίκεντρο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, άμυνα και μεταναστευτικό
Ειδήσεις

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αυστριακού καγκελάριου: Στο επίκεντρο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, άμυνα και μεταναστευτικό

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Κοινό μέτωπο Αθήνας και Λευκωσίας στις κρίσιμες εξελίξεις για το Κυπριακό
Πολιτική

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Κοινό μέτωπο Αθήνας και Λευκωσίας στις κρίσιμες εξελίξεις για το Κυπριακό

ΣΥΡΙΖΑ: Κατ&#039; εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Κατ' εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 23:19

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:55

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:33

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ