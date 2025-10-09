Μητσοτάκης: Οι πολίτες βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται και αυτό με κάνει αισιόδοξο

Την εμπιστοσύνη του στην κρίση των πολιτών επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης 9/10 στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας», που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη.

«Όπως είχα εμπιστοσύνη στον λαό στις εκλογές του 2023, έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών που βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται», σημείωσε ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει κίνδυνος επανάληψης λαθών του παρελθόντος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι όλα όσα πέτυχε η χώρα την τελευταία πενταετία «ήρθαν μέσα από σχέδιο, κόπο και συστηματική προσπάθεια», ενώ αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον Αλέξη Πατέλη, τονίζοντας πως υπήρξε «ένας από τους σιωπηλούς πρωταγωνιστές της οικονομικής πορείας ανάκτησης της εμπιστοσύνης της Ελλάδας».

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εκδήλωση «πολύ όμορφη, ζεστή και συγκινητική», υπογραμμίζοντας ότι το βιβλίο «περιγράφει γλαφυρά τη δύσκολη διαδρομή της χώρας μέσα από πρωτοφανείς κρίσεις, την πανδημία, την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, αλλά και τις φυσικές καταστροφές».

«Ήταν μια ευκαιρία να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε, πού έχουμε φτάσει και πού θέλουμε να πάμε», είπε ο κ. Μητσοτάκης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το βιβλίο «αξίζει να διαβαστεί», καθώς «διαβάζεται εύκολα, περισσότερο σαν μυθιστόρημα και λιγότερο σαν οικονομικό εγχειρίδιο».

Κλείνοντας, ευχήθηκε «να είναι καλοτάξιδο» και υπογράμμισε ότι η πορεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια πρέπει να υπενθυμίζει στους πολίτες «πόσο δύσκολη ήταν η διαδρομή προς την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας της χώρας».