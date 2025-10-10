Χρηστίδης σε Κεραμέως: Δώστε μια καθαρή απάντηση για το άρθρο 56 του νέου εργασιακού νομοσχεδίου

Να δώσει μια καθαρή απάντηση για το άρθρο 56 του νέου εργασιακού σχεδίου νόμου, το οποίο ρυθμίζει θέματα σχετικά με το Συμβούλιο Διοίκησης και τον Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας, κάλεσε την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, στη συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου κατ’ άρθρο.

«Η κυρία υπουργός παραδέχτηκε ότι γνώριζε και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, όπως πολύ σωστά παραδέχτηκε, υπάρχει διάταξη στο άρθρο 56. Προχθές, δηλαδή, σε αυτήν εδώ την αίθουσα μας ενημέρωνε για το πως πηγαίνουμε στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της Επιθεώρησης Εργασίας -και κατά συνέπεια οι εργαζόμενοι όλης της χώρας-, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κηρυχθεί έκπτωτος από το Συμβούλιο της Επικρατείας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Χρηστίδης έκανε λόγο για φωτογραφική ρύθμιση με φόντο και το δημοσίευμα της 13ης Αυγούστου 2025 που αφορά σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων: «Με την 1389/2025 απόφαση έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως υποψηφίου για τη θέση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και ακυρώθηκε πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία διορίστηκε στην ως άνω θέση άλλος υποψήφιος».

Και πρόσθεσε ότι «έρχεται η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει ως πρόβλημα με ειδική διάταξη και ζητάει τον λόγο από εμάς. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή, εδώ μιλάμε για έναν διορισμό που είναι παράνομος. Εδώ και τρεις μήνες που το νομοσχέδιο είναι στη δημόσια σφαίρα, γνώριζε η κυρία Κεραμέως και η κυβέρνηση και προσπαθούν να μας κάνουν και μαθήματα».

Και κατέληξε λέγοντας: «Πείτε μας κυρία Υπουργέ, με ποια λογική φέρατε το άρθρο 56, ποιον εξυπηρετεί;»