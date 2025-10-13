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«Ξεσπάθωσε» ο Πλεύρης για τους ακτιβιστές στη Γάζα και τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική
08:59 - 13 Οκτ 2025

«Ξεσπάθωσε» ο Πλεύρης για τους ακτιβιστές στη Γάζα και τον Άγνωστο Στρατιώτη

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση στους ακτιβιστές που πήγαν με τον στολίσκο στον παλαιστινιακό θύλακα, χρησιμοποιώντας απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

«Πολύ σημαντική μέρα σήμερα και να θυμηθούμε πώς ξεκίνησαν όλα: ξεκίνησαν όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς μπήκαν και απήγαγαν όλους αυτούς τους ανθρώπους, σκότωσαν, βίασαν και 2 χρόνια τους έχουν μακριά», ανέφερε αρχικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ και συνέχισε με επίθεση στους ακτιβιστές: «Όταν κάποιοι ξεκινούν κρουαζιέρες στη Γάζα - αυτό που ζήσαμε εδώ με αυτούς που μαζεύτηκαν κάνοντας show πηγαίνοντας στη Γάζα - πήγαιναν την ημέρα που συμπληρώνονταν τα 2 χρόνια και κουβέντα για τους ομήρους δεν είπαν».

«Αυτοί που μαζεύτηκαν εκεί, δεν πήγαν για καμία ανθρωπιστική βοήθεια. Πήγαν για τα βιντεάκια και τα TikTok. Πήγαν γιατί κάποιοι κάνουν πολιτική καριέρα και άλλοι κάνουν οικονομική καριέρα ως δήθεν πολιτικοί προϊστάμενοι ή διασώστες. Κι ας μας πει ένας-ένας από αυτούς τι δουλειά κάνουν τέλος πάντων», ανέφερε στη συνέχεια ο υπουργός ενώ προσέθεσε:

«Αυτοί που μπήκαν μέσα στην κρουαζιέρα δεν είναι με την Παλαιστίνη, είναι με τη Χαμάς. Κατά βάθος μισούν το Ισραήλ, θέλουν να μην υπάρχει και στηρίζουν την τρομοκρατία της Χαμάς. Και βέβαια στα δύσκολα να έρθει το ελληνικό κράτος να τους μαζέψει. Επανάσταση αλλά στα δύσκολα κλάψα, κανονικά έπρεπε να τους το χρεώσουμε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ρύθμιση. Άκουγα κάποιον από αυτούς να λέει ότι το Ισραήλ τούς είχε 24 ώρες υπό κράτηση. Όταν τα έλεγε αυτά, δεν ντρεπόταν με τους ομήρους που είναι 2 χρόνια σε πραγματική ομηρεία; Εξαιτίας μιας υπαιτιότητας κάποιου το κράτος καταλογίζε, εδώ όμως αυτοί βρέθηκαν και εγκλωβίστηκαν. Προφανώς έπρεπε να πάμε να τους μαζέψουμε, αλλά από κει και πέρα την ευθύνη τους να την αναλάβουν αυτοί».

«Να μην υπάρχουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών στον Άγνωστο Στρατιώτη»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη και την απόφαση του πρωθυπουργού να θέσει την προστασία του Μνημείου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τον κ. Πλεύρη να σημειώνει το εξής:

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει στις χιλιετίες που υπάρχουμε, προκειμένου να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Άρα εκεί είναι ένα κενοτάφιο, ένας τάφος και μέσα βρίσκονται αυτοί που πέθαναν, ώστε εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Άρα οποιασδήποτε φύσεως δίκαιη ή άδικη διαμαρτυρία - όσο δίκαιη και αν είναι, όπως με τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών, καθώς και του ανθρώπου που ήθελε να ικανοποιηθεί το αίτημά του - θα πρέπει να τα διαχωρίζουμε. Το Μνημείο παραμένει για αυτό που έχει γίνει και ακόμη και η πιο δίκαιη διαμαρτυρία δεν πρέπει να γίνεται με γνώμονα την αλλοίωση του Μνημείου».

Ερωτηθείς μάλιστα για το αν από το Μνημείο πρέπει να φύγουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, ο υπουργός απάντησε θετικά, εξαπολύοντας επίθεση και στον Δήμο Αθηναίων. «Θα πρέπει το Μνημείο να είναι όπως έχει γίνει, άρα δεν μπορούν να υπάρχουν ούτε τα ονόματα. Ο Δήμος Αθηναίων έχει αναλάβει την καθαριότητα, έχει την αρμοδιότητα να καθαρίζει όλους τους χώρους του Συντάγματος και πέριξ της Βουλής».

«Και να σας πω και κάτι; Δεν είναι καθόλου έλλειψη σεβασμού στα θύματα των Τεμπών. Ας υπάρξει ένα μνημείο σε οποιοδήποτε σημείο κρίνει ο Δήμος Αθηναίων, αλλά μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη όχι. Θυμάστε έναν τεμπελχανά συνδικαλιστή που είχε το πόδι του πάνω στο Μνημείο με το κομπολόι στο χέρι; Όλο αυτό συνδέεται με την προστασία του Μνημείου λοιπόν και για να μην υπάρχει πληθώρα συναρμοδιοτήτων, λέμε να πάει σε έναν φορέα».

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