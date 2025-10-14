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Χατζηδάκης: H παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στον Άγνωστο Στρατιώτη «θα γίνει όπως πρέπει»
Πολιτική
11:39 - 14 Οκτ 2025

Χατζηδάκης: H παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στον Άγνωστο Στρατιώτη «θα γίνει όπως πρέπει»

Reporter.gr Newsroom
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Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηδάκης αποκάλυψε ότι η νομοθετική ρύθμιση για τη μεταφορά της αρμοδιότητας συντήρησης και ανάδειξης του Μνημείου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι έτοιμη και θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, φέροντας τις υπογραφές όλων των συναρμόδιων υπουργών.

«Έγινε το απολύτως αυτονόητο και το αναγνωρίζουν όλοι», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες ενδοκυβερνητικές συνεννοήσεις ώστε το εμβληματικό μνημείο να συντηρηθεί και να αναδειχθεί όπως του αξίζει.

Αναφορικά με την παρούσα εικόνα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ενόψει της εθνικής επετείου, ο κ. Χατζηδάκης διαβεβαίωσε ότι η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά και με τον δέοντα σεβασμό.

«Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα γίνει όπως πρέπει», τόνισε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας και οργάνωσης.

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Έναρξη λειτουργίας σύντομα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στο θέμα των τεσσάρων μη κρατικών πανεπιστημίων που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί, τονίζοντας πως, μετά και το πράσινο φως από το Συμβούλιο της Επικρατείας, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων σπουδών.

«Σύντομα θα ξεκινήσει η λειτουργία τους», είπε, επισημαίνοντας ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση ανοίγει νέες προοπτικές για τη χώρα.

Παρέμβαση της Olaf και πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε πληρωμή χωρίς τήρηση των προϋποθέσεων της Κομισιόν θα ήταν τεράστιο λάθος.

«Αν ξεκινήσουν οι πληρωμές χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή πληρωμών», τόνισε.

Διευκρίνισε πάντως ότι γίνονται καθημερινές συσκέψεις ώστε οι πληρωμές να πραγματοποιηθούν έγκαιρα και με απόλυτη διαφάνεια.

«Θα αποδοθεί δικαιοσύνη, δε θα μείνει κανείς ατιμώρητος από αυτούς που πήραν παράνομες επιδοτήσεις», υπογράμμισε.

Η Ελλάδα έχει πολυδιάστατη παρουσία και αξιοπιστία

Αναφερόμενος στη διεθνή παρουσία της Ελλάδας, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως η χώρα μας διαθέτει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και αξιοπιστία σε όλες τις πλευρές.

«Η Ελλάδα έχει πολυδιάστατη παρουσία στην περιοχή και αξιοπιστία σε όλες τις πλευρές», δήλωσε χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζοντας «μεγάλο βήμα» τη χθεσινή υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή, στη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ Ελ Σέιχ.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις 20 χώρες που συμμετείχαν στην ιστορική αυτή σύνοδο, επισημαίνοντας το διπλωματικό βάρος της ελληνικής παρουσίας.

«Η χώρα μας έχει στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο, με τα Αραβικά Εμιράτα, στενές επαφές με τη Σαουδική Αραβία, στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ, ενώ συνομιλεί και με την Παλαιστινιακή Αρχή. Άρα, δεν είναι κράτος που απλώς έχει κάνει την επιλογή να έχει επαφές με το Ισραήλ», επισήμανε, υπογραμμίζοντας τη διπλωματική ισορροπία που τηρεί η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατέληξε λέγοντας ότι η Ελλάδα συνεχίζει να λειτουργεί ως σταθερή δύναμη στην περιοχή, με ρεαλισμό, διεθνή αξιοπιστία και αποφασιστικότητα σε κάθε μέτωπο, από την εθνική συνοχή μέχρι τη διεθνή διπλωματία.

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