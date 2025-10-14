Φλωρίδης: Ο Άγνωστος Στρατιώτης προστατεύει την μνήμη και την ιστορία της πατρίδας

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αποτελεί το υπέρτατο σύμβολο του έθνους, όπου αποδίδονται τιμές σε όλους όσοι θυσιάστηκαν για να υπάρξει, να προστατευθεί και να αναπτυχθεί η πατρίδα μας.

«Σε αυτούς τους πολέμους χάνονταν κυρίως ο ανθός του ελληνικού έθνους. Εκεί, λοιπόν, αποδίδουμε τις τιμές μας», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του πρωθυπουργού να περάσει το μνημείο στο πεδίο αρμοδιοτήτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν επιτρέπεται να αποϊεροποιείται από οτιδήποτε άλλο. «Αν πρόκειται για διαμαρτυρία ή για οποιαδήποτε άλλη έκφραση, η Ελλάδα και η Αθήνα διαθέτουν επαρκείς χώρους για αυτό».

«Το μνημείο πρέπει να προστατευθεί ως η μνήμη του έθνους μας. Εκεί υποκλινόμαστε στην Ιστορία του έθνους μας και δεν χωρά τίποτα άλλο. Εάν συμφωνούμε σε αυτόν τον προορισμό του μνημείου, όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Προφανώς, υπάρχουν κάποιοι που τους ενοχλεί η έννοια του Έθνους, της Πατρίδας, της Σημαίας, ακόμη και η ίδια η Σημαία», επισήμανε.

Σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη, ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε πως σύμφωνα με τη νομοθεσία, μόλις ολοκληρωθεί η ανάκριση, ο Εισαγγελέας ορίζει την ημερομηνία της δίκης στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ωστόσο, απέφυγε να δώσει ακριβή εκτίμηση και παράλληλα κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι επιχειρεί να καθυστερήσει τη δίκη, προωθώντας συνωμοσιολογικά σενάρια.

«Όσο παραμένει ανοιχτή η ανάκριση, ούτε ο Ανακριτής ούτε ο Εισαγγελέας μπορούν να μιλήσουν, καθώς η διαδικασία διέπεται από μυστικότητα. Αντίθετα, οι δικηγόροι με νόμιμη πρόσβαση μπορούν να διαρρέουν στοιχεία στην κοινή γνώμη, δημιουργώντας συνωμοτικά σενάρια. Παρά τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία, η μυστικότητα επιτρέπει σε ορισμένα πρόσωπα να παραποιούν την εικόνα. Αποδείχθηκε ότι το υποτιθέμενο παράνομο φορτίο ήταν ψευδές».

«Στη συνέχεια, έγινε νέα απόπειρα εκμετάλλευσης του δυστυχισμένου ανθρώπου, Πάνου Ρούτσι, για να πιεστεί η Δικαιοσύνη να ξανανοίξει τη δικογραφία. Αυτός ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε πρωτίστως η κ. Κωνσταντοπούλου. Αν ξανανοίγαμε την ανάκριση, η δίκη δεν θα γινόταν ποτέ και τότε θα βλέπατε εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους να απαιτούν την εκδίκαση αυτής της εθνικής τραγωδίας».