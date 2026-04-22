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Ο Φλωρίδης ζήτησε από την Κοβέσι να «τρέξει» τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Ο... χρησμός της Ευρωπαίας Εισαγγελέα
Πολιτική
11:23 - 22 Απρ 2026

Ο Φλωρίδης ζήτησε από την Κοβέσι να «τρέξει» τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Ο... χρησμός της Ευρωπαίας Εισαγγελέα

Reporter.gr Newsroom
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Στην Αθήνα βρίσκεται σήμερα (22/4) η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, η οποία πραγματοποιεί διαδοχικές συναντήσεις με υπουργούς της κυβέρνησης.  

Η κ. Κοβέσι επισκέπτεται την Ελλάδα εν μέσω μίας συγκυρίας κατά την οποία οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν προκαλέσει πολιτικό σεισμό, φέρνοντας εκ νέου στο επίκεντρο τη συζήτηση για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της αντιπαράθεσης.

Πρώτος σταθμός της κ. Κοβέσι το υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου είχε μία σύντομη συνάντηση με τον Υπουργό, Γιώργο Φλωρίδη, διάρκειας περίπου μισής ώρας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το θέμα της ανανέωσης της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και η αύξηση των θέσεων κατά ακόμη τρεις, αίτημα που είχε υποβάλει η κ. Κοβέσι στην προηγούμενη επίσκεψή της στην Ελλάδα και είχε γίνει αποδεκτό. Ακόμη, φέρεται να συζητήθηκε και το ζήτημα των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η μέθοδος με την οποία φτάνουν στην Ελλάδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhziv4rpp1jl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας.

Πριν από τη συνάντησή της με τον κ. Φλωρίδης, η Ευρωπαία Εισαγγελέας έκανε στους δημοσιογράφους την ακόλουθη δήλωση:

«Ευχαριστώ που ήρθατε, θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς: Δικαιοσύνης, Εσωτερικών (σ.σ. Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομικών» δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά την άφιξή της στο υπουργείο και πρόσθεσε: «Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας αλλά αύριο θα μπορώ να πω περισσότερα».

Αίτημα για επιτάχυνση

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Φλωρίδης έθεσε ζήτημα επιτάχυνσης των ερευνών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι για το οποίο η κα. Κοβέσι εμφανίστηκε θετική. Επισημάνθηκε επίσης πως το γεγονός ότι έρχονται σε... δόσεις οι δικογραφίες και ότι η ελληνική πλευρά ζητά αυτή η πρακτική να σταματήσει.

Η κα. Κοβέσι δεν θέλει να τοποθετηθεί επίσημα στα παραπάνω, αλλά παρέπεμψε στο Φόρουμ των Δελφών, όπου την Πέμπτη (23/4) θα συζητήσει - στις 9:30 το πρωί - με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. Αποχωρώντας από το υπουργείο Δικαιοσύνης είπε λοιπόν ότι θα δώσει το... χρησμό της στους Δελφούς, σημειώνοντας πως «θα τα πούμε όλα εκεί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhzi1einnc2p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 22/04/2026 - 13:17
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