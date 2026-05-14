Δένδιας: Ιδιαίτερα σοβαρό το περιστατικό με το ουκρανικό drone – Μας οφείλουν εξηγήσεις

Μήνυμα αποφασιστικότητας και προσήλωσης στην εθνική ασφάλεια έστειλε την Πέμπτη (14/5) από το ακριτικό Αγαθονήσι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Πιο αναλυτικά, κατά την επίσκεψή του στο νησί, ο υπουργός εγκαινίασε νέες στρατιωτικές κατοικίες, οι οποίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο στεγαστικό πρόγραμμα που προβλέπει την κατασκευή 17.000 οικιών σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις ακριτικές περιοχές, όπως ο Έβρος και τα νησιά του Αιγαίου.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, διαθέτουν πλήρη δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας και σταθερότητας στην περιοχή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές αντιλήψεις που αμφισβητούν κατοχυρωμένα κυριαρχικά δικαιώματα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό με το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, χαρακτηρίζοντάς το ιδιαίτερα σοβαρό. Όπως ανέφερε, αναμένει τις διευκρινίσεις που έχει δεσμευθεί να δώσει ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας σχετικά με το συμβάν.

Στο ίδιο φόντο, ο υπουργός σημείωσε ότι το μη επανδρωμένο σκάφος έφερε εκρηκτικά, γεγονός που δημιούργησε κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα, επισημαίνοντας πως οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά σοβαρές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατηγό ή εμπορικό πλοίο.

Κλείνοντας, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ, παραμένοντας ταυτόχρονα προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο και στη διπλωματική επίλυση των διαφορών. Παράλληλα, έκανε λόγο για εντεινόμενες αναθεωρητικές διεκδικήσεις εις βάρος της χώρας, οι οποίες, όπως είπε, βασίζονται σε ανύπαρκτα δικαιώματα.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

«Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων.

Από εδώ, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα. Ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα από ό, τι προβλέπεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.

Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατηγού πλοίου ή οποιουδήποτε πλοίου».