ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δένδιας: Ιδιαίτερα σοβαρό το περιστατικό με το ουκρανικό drone – Μας οφείλουν εξηγήσεις
Πολιτική
16:39 - 14 Μάι 2026

Δένδιας: Ιδιαίτερα σοβαρό το περιστατικό με το ουκρανικό drone – Μας οφείλουν εξηγήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μήνυμα αποφασιστικότητας και προσήλωσης στην εθνική ασφάλεια έστειλε την Πέμπτη (14/5) από το ακριτικό Αγαθονήσι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Πιο αναλυτικά, κατά την επίσκεψή του στο νησί, ο υπουργός εγκαινίασε νέες στρατιωτικές κατοικίες, οι οποίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο στεγαστικό πρόγραμμα που προβλέπει την κατασκευή 17.000 οικιών σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις ακριτικές περιοχές, όπως ο Έβρος και τα νησιά του Αιγαίου.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, διαθέτουν πλήρη δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας και σταθερότητας στην περιοχή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές αντιλήψεις που αμφισβητούν κατοχυρωμένα κυριαρχικά δικαιώματα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό με το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, χαρακτηρίζοντάς το ιδιαίτερα σοβαρό. Όπως ανέφερε, αναμένει τις διευκρινίσεις που έχει δεσμευθεί να δώσει ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας σχετικά με το συμβάν.

Στο ίδιο φόντο, ο υπουργός σημείωσε ότι το μη επανδρωμένο σκάφος έφερε εκρηκτικά, γεγονός που δημιούργησε κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα, επισημαίνοντας πως οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά σοβαρές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατηγό ή εμπορικό πλοίο.

Κλείνοντας, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ, παραμένοντας ταυτόχρονα προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο και στη διπλωματική επίλυση των διαφορών. Παράλληλα, έκανε λόγο για εντεινόμενες αναθεωρητικές διεκδικήσεις εις βάρος της χώρας, οι οποίες, όπως είπε, βασίζονται σε ανύπαρκτα δικαιώματα.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

«Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων.
Από εδώ, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα. Ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα από ό, τι προβλέπεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.

Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατηγού πλοίου ή οποιουδήποτε πλοίου».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/05/2026 - 18:18
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία: Οδηγός για γονείς και μαθητές – Τι αλλάζει με το νέο ΦΕΚ
Ειδήσεις

Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία: Οδηγός για γονείς και μαθητές – Τι αλλάζει με το νέο ΦΕΚ

Προειδοποίηση Ντράγκι: Η Ευρώπη πρέπει να ανασυνταχθεί απέναντι στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα
Ειδήσεις

Προειδοποίηση Ντράγκι: Η Ευρώπη πρέπει να ανασυνταχθεί απέναντι στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Πόλεμος ανακοινώσεων κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για το ακίνητο Ανδρουλάκη
Πολιτική

Πόλεμος ανακοινώσεων κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για το ακίνητο Ανδρουλάκη

Μακρόν κατά Ρωσίας: Οι τελευταίες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων φανερώνουν υποκρισία
Ειδήσεις

Μακρόν κατά Ρωσίας: Οι τελευταίες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων φανερώνουν υποκρισία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Δωρεά εξοπλισμού στο Αγαθονήσι - Διαχρονική η στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Δωρεά εξοπλισμού στο Αγαθονήσι - Διαχρονική η στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια
Ανεμοδείκτης

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Συνέδριο-«σούπα» ή προεκλογική πρόβα της ΝΔ;
Ανεμοδείκτης

Συνέδριο-«σούπα» ή προεκλογική πρόβα της ΝΔ;

Δημοσκόπηση ALCO: Παραμένει και με διαφορά πιο πετυχημένος υπουργός ο Νίκος Δένδιας
Πολιτική

Δημοσκόπηση ALCO: Παραμένει και με διαφορά πιο πετυχημένος υπουργός ο Νίκος Δένδιας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 10:47

Eurobank: Δωρεά εξοπλισμού στο Αγαθονήσι - Διαχρονική η στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 10:41

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Ειδήσεις
18/05/2026 - 10:24

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 10:14

Εκκίνηση για το mega book building της ΔΕΗ - Στόχος άντλησης έως €4,3 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18/05/2026 - 09:58

EBIKEN: Ζητά από ΥΠΕΝ και ΡΑΑΕΥ έλεγχο της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού

Αναλύσεις
18/05/2026 - 09:49

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 09:41

Πτώση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού μετά τις νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 09:25

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ναυτιλία
18/05/2026 - 09:24

VLCC: Οι Έλληνες πούλησαν στο υψηλό και επενδύουν σε νέα γενιά στόλου

Ακίνητα
18/05/2026 - 09:14

Coldwell Banker Greece: Το «δια ταύτα» της εισόδου του αμερικανικού κολοσσού στην ελληνική αγορά luxury real estate

Οικονομία
18/05/2026 - 09:06

Κόντρες, «συνωστισμός» και «εμφράγματα» χρηματοροών στο Ταμείο Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 09:02

Η Ryanair αναμένει «Αρμαγεδδώνα»: «Οι ασθενέστεροι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς δεν θα επιβιώσουν»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 08:55

One Man Show: Τα έκανε όλα ο Ηλιόπουλος στη φιέστα της ΑΕΚ

Πολιτική
18/05/2026 - 08:36

Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Φορολογία
18/05/2026 - 08:28

Οφειλέτες υπό παρακολούθηση με νέο «έξυπνο» ψηφιακό σκάνερ ελέγχου

Πολιτική
18/05/2026 - 08:22

Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Τσίπρας το νέο του κόμμα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:19

Βήμα για τη μεγάλη επένδυση των €500 εκατ. στην Τριόπετρα

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 08:08

Χρηματιστήριο: Ο αστερισμός των ΑΜΚ και οι μετοχές που ξεχώρισαν στην αρνητική συγκυρία

Εργασιακά
18/05/2026 - 08:04

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ