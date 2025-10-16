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Τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια στο επίκεντρο συνάντησης της Κεφαλογιάννη με το Βρετανό πρέσβη
Πολιτική
10:57 - 16 Οκτ 2025

Τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια στο επίκεντρο συνάντησης της Κεφαλογιάννη με το Βρετανό πρέσβη

Reporter.gr Newsroom
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Την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, επισκέφθηκαν ο Περιφερειακός Διευθυντής της Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Στρατιωτικών Κοιμητηρίων (CWGC) του Ηνωμένου Βασιλείου, Ξαβιέ Πιπάνκ και ο Βρετανός Πρέσβης στην Αθήνα, Μάθιου Λοτζ. 

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η αξιοποίηση των στρατιωτικών κοιμητηρίων της Κοινοπολιτείας στην Ελλάδα ως σημεία μνήμης, συναδέλφωσης και συμφιλίωσης, αλλά και ως τουριστικά ορόσημα ιστορικού ενδιαφέροντος για επισκέπτες από χώρες της Κοινοπολιτείας.

Η CWGC ιδρύθηκε κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο με σκοπό να διατηρηθεί η μνήμη των στρατιωτών της Κοινοπολιτείας που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του πολέμου. Σήμερα τιμά 18.000 πεσόντες πολέμου, ελληνικής και άλλων εθνικοτήτων, που έχουν ταφεί ή τιμώνται σε 25 τοποθεσίες στην Ελλάδα, ενώ η μνήμη των 6.000 στρατιωτών χωρίς γνωστό τάφο τιμάται με τέσσερα μνημεία αγνοουμένων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υπογραμμίστηκε η σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της εκπαίδευσης των νεότερων γενεών στην ιστορία, ως μέσο ενίσχυσης κοινών αξιών και κατανόησης της σημασίας της συμφιλίωσης των λαών.

Ο κ. Πιπάνκ και ο κ. Λοτζ τόνισαν τη σημαντική δυνατότητα ανάδειξης των στρατιωτικών κοιμητηρίων ως τουριστικά σημεία ενδιαφέροντος για επισκέπτες από όλη την Κοινοπολιτεία, συμπεριλαμβανομένων απομακρυσμένων χωρών όπως ο Καναδάς, η Νότια Αφρική, η Ινδία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Παράλληλα, επισήμαναν την ανάγκη για γενικότερη προβολή των μνημείων τόσο στους διεθνείς επισκέπτες όσο και στην ελληνική κοινωνία.

Η κα Κεφαλογιάννη υποστήριξε τις προτάσεις της βρετανικής πλευράς και διαβεβαίωσε για τη στήριξη του Υπουργείου στην προσπάθεια ανάδειξης των στρατιωτικών κοιμητηρίων στο πλαίσιο του ιστορικού και θεματικού τουρισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Πολεμικό Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου, με την κα Κεφαλογιάννη να επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας με περιφερειακές αρχές και φορείς, όπως το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

Τέλος, συζητήθηκε η δυνατότητα διεύρυνσης της συνεργασίας για την ανάδειξη και άλλων εμβληματικών χώρων μνήμης, όπως τα Συμμαχικά Νεκροταφεία στη Σούδα και τη Θεσσαλονίκη.

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