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Πτωτικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα σε ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα
Χρηματιστήρια
10:44 - 16 Οκτ 2025

Πτωτικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα σε ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα

Reporter.gr Newsroom
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Αρνητικές είναι τάσεις στις Ευρωαγορές στο άνοιγμα της Πέμπτης (16/10), καθώς οι περιφερειακές αγορές συνεχίζουν να κινούνται νευρικά αυτήν την εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,05%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX σημειώνει ζημιές 0,57% στις 24.067,65 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται πτωτικά κατά 0,22% στις 9.400,90 ,μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες 0,20% στις 8.60,82 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX χάνει 0,64% στις 15.492,92 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημειώνει πτώση 0,16% στις 31.835,00 μονάδες, ενώ ο πορτογαλικός PSI σημειώνει άνοδο 0,16% στις 8.265,08 μονάδες.

Μέχρι στιγμής διανύουμε μία ευμετάβλητη εβδομάδα για τις ευρωπαϊκές αγορές: τα χρηματιστήρια άγγιξαν χαμηλό δύο εβδομάδων την Τρίτη (14/10), αλλά κινήθηκαν ανοδικά την Τετάρτη (15/10), με τις εταιρείες πολυτελείας να ηγούνται των κερδών.

Ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 2% στο κλείσιμο της Τετάρτης – καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τον Μάιο – καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τη νέα κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο οποίος δεσμεύθηκε να αναστείλει τη διαφιλονικούμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού έως τις εκλογές του 2027, μία από τις βασικές οικονομικές πολιτικές του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Την Πέμπτη, οι επενδυτές θα παρακολουθούν τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των Nordea Bank, EQT και ABB. Επίσης, αναμένεται η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων για το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα βλέμματα παραμένουν επίσης στραμμένα στα ετήσια συνέδρια του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας που διεξάγονται αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, με συνεντεύξεις του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας Μάρτιν Κόχερ και του προέδρου του Eurogroup Πάσχαλ Ντόνοχιου την Πέμπτη (16/10).

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