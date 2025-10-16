Nestlé: Περικοπή 16.000 θέσεων εργασίας μέχρι το 2027 - «Άλμα» 7,6% της μετοχής

Η Nestlé ανακοίνωσε την Πέμπτη (16/10) ότι θα προχωρήσει σε μείωση 16.000 θέσεων εργασίας, καθώς ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Philipp Navratil, επιδιώκει να επιταχύνει την ανάκαμψη του κολοσσού καταναλωτικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, η εταιρεία θα περικόψει 12.000 θέσεις εργασίας για υπαλλήλους γραφείου και 4.000 επιπλέον θέσεις τα επόμενα δύο χρόνια. Οι μετοχές της Nestlé σημειώνουν άνοδο 7,6% στη σημερινή συνεδρίαση.

Υπό τη διοίκηση του πρώην CEO, Laurent Freixe, η Nestlé είχε ήδη ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους 2,5 δισ. ελβετικών φράγκων, το οποίο πλέον επιταχύνεται σε 3 δισ. ελβετικά φράγκα έως το τέλος του 2027.

Η εταιρεία κατέγραψε καλύτερο από το αναμενόμενο οργανικό ρυθμό ανάπτυξης 4,3% το τρίτο τρίμηνο, παρά τις αβέβαιες προοπτικές για τους καταναλωτές λόγω των αμερικανικών δασμών και της αύξησης των τιμών πρώτων υλών, όπως κακάο και κόκκοι καφέ.

Η πραγματική εσωτερική ανάπτυξη (RIG) επανήλθε σε θετικό έδαφος το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 1,5%, καθώς οι επενδύσεις ανάπτυξης της εταιρείας, περιλαμβανομένων των Nespresso και KitKat, απέδωσαν καρπούς, ενισχυμένες από ευνοϊκότερες συγκρίσεις.

Η απώλεια της RIG το δεύτερο τρίμηνο είχε προκαλέσει υποαπόδοση των μετοχών της Nestlé. Πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι αναλυτές της HSBC είχαν προβλέψει ότι η RIG θα επανέρχονταν σε θετικό έδαφος, χάρη στις ευκολότερες συγκρίσεις, τα σταδιακά μεγαλύτερα οφέλη από τις δικές της ενέργειες και τις μειωμένες επιπτώσεις της ελαστικότητας από τις αυξήσεις των τιμών.

Ωστόσο, η δραστηριότητα της εταιρείας στην ευρύτερη Κίνα παρέμεινε υποτονική, επηρεάζοντας αρνητικά την οργανική ανάπτυξη κατά 80 μονάδες βάσης και την RIG κατά 40 μονάδες βάσης. Η Nestlé ανέφερε ότι «η νέα διοίκηση έχει πλέον αναλάβει τα καθήκοντά της και εκτελεί το σχέδιό της για τη μεταμόρφωση της επιχείρησης».

Η στρατηγική της εταιρείας να επικεντρωθεί στους νικητές και να αναστρέψει την πορεία των χαμένων συνέβαλε στην επίτευξη καλύτερων από τα αναμενόμενα πωλήσεων το τρίτο τρίμηνο, δήλωσε ο Jon Cox, επικεφαλής ευρωπαϊκών μετοχών καταναλωτικών αγαθών στην Kepler Chevreux.

«Συνολικά, είναι εξαιρετικά θετικό και φαίνεται ότι η εταιρεία έχει ξεπεράσει τις δυσκολίες σε λειτουργικό επίπεδο, ενώ η αναταραχή στη διοίκηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο», πρόσθεσε ο Cox, εκφράζοντας την εκτίμησή του ότι η μετοχή θα αντιδράσει πολύ θετικά.