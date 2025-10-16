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Γεωργιάδης: Τα ράντζα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί - Γιατί παραμένει το πρόβλημα στο Αττικόν
Πολιτική
23:30 - 16 Οκτ 2025

Γεωργιάδης: Τα ράντζα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί - Γιατί παραμένει το πρόβλημα στο Αττικόν

Reporter.gr Newsroom
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Τα ράντζα στα δημόσια νοσοκομεία έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει έντονο στο «Αττικόν», εξαιτίας της υπερφόρτωσης του νοσοκομείου, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, το «Αττικόν» σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί περίπου 80.000 ασθενείς, ενώ σήμερα νοσηλεύει 200.000, οι μισοί εκ των οποίων προέρχονται από εκτός Περιφέρειας Αττικής. «Το πρόβλημα είναι διαχρονικό αλλά δεν θα το παραδώσω στους επόμενους, θα το λύσω στη θητεία μου», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Σχετικά με την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα έπρεπε να διαφωνήσει», ενώ παραδέχθηκε ότι η κριτική περί υπερβολικής ανοχής έχει βάση αληθείας.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, σημείωσε ότι η διαρκής αμφισβήτηση των θεσμών μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη κρίση.

Για τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι είναι σπάνιο μια κυβέρνηση στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης να προηγείται με διψήφια διαφορά. Σχετικά με τον στόχο αυτοδυναμίας, ανέφερε ότι θα είναι πιο επίκαιρος κατά την προεκλογική περίοδο του 2027. «Το χειρότερο σημείο κάθε κυβέρνησης είναι το μέσο της θητείας και θεωρητικά τώρα είμαστε στο ναδίρ», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης, όπως στον τομέα του ΕΣΥ, θα αποδώσουν θετικά αποτελέσματα και ότι «ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό».

Σχετικά με τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτήρισε «τρομερή προβοκάτσια» τα δημοσιεύματα, σημειώνοντας ότι οι πληρωμές πλέον διενεργούνται από την ΑΑΔΕ και η ευθύνη ανήκει στον κ. Χατζηδάκη. Κατηγόρησε πολιτικά τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι, προσπαθώντας να πλήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έβλαψε και τα συμφέροντα των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Κομισιόν θα εξετάσει τις περιπτώσεις από το 2014 για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για διαχρονικό ζήτημα ή πρόβλημα συγκεκριμένης κυβέρνησης.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Υγείας σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση ότι, αν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναλάβει ρόλο στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα δυσκολέψει τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ συνέκρινε τον Τσίπρα με τον εαυτό του, λέγοντας: «Αν πέσει στα χέρια της Ζωής, ο Αλέξης δεν θα αντέξει πολύ, είναι καλοζωισμένος, όχι όπως εγώ».

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 00:32
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