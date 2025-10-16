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ΕΕ: Παρουσίασε τη στρατηγική για την καθαρή και ανθεκτική μετάβαση σε παγκόσμιο επίπεδο
Ειδήσεις
23:15 - 16 Οκτ 2025

ΕΕ: Παρουσίασε τη στρατηγική για την καθαρή και ανθεκτική μετάβαση σε παγκόσμιο επίπεδο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, ένα νέο παγκόσμιο όραμα για το κλίμα και την ενέργεια, θέτοντας την Ευρώπη στο επίκεντρο της καθαρής και ανθεκτικής μετάβασης. Η στρατηγική, που παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου, στοχεύει να ενισχύσει τη θέση της ΕΕ ως ηγέτιδας δύναμης στις διεθνείς προσπάθειες μέσω διπλωματίας, επενδύσεων και τεχνολογικών λύσεων.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Τερέζα Ριμπέρα τόνισε ότι ο κόσμος χρειάζεται «δίκαιη και πράσινη στρατηγική ανάπτυξης», ενώ επισήμανε ότι η Ευρώπη διαθέτει την τεχνογνωσία να μετατρέψει τις αξίες σε αξία προς όφελος μιας κοινωνίας ανθεκτικής στο κλίμα. «Οι εταιρείες μας έχουν δεκαετίες εμπειρίας στη μετατροπή υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων σε διαρκή ευημερία», πρόσθεσε.

Η νέα στρατηγική αναδεικνύει την καθαρή βιομηχανική επανάσταση που ήδη υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, με επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια και τεχνολογία, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης υφιστάμενων συνεργασιών και δημιουργίας νέων, αμοιβαία επωφελών σχέσεων.

Ο Επίτροπος για το κλίμα και την καθαρή ανάπτυξη, Βόπκε Χόκστρα, σημείωσε ότι η ΕΕ έχει αποδείξει πως η δράση για το κλίμα και η οικονομική ανάπτυξη μπορούν να συμβαδίζουν. «Στοχεύουμε στην ενίσχυση των καθαρών επενδύσεων, στη μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης και στην επίτευξη παγκόσμιας επιτυχίας στην καθαρή μετάβαση», τόνισε.

Η σημασία της διπλωματίας και της ενεργειακής ασφάλειας υπογραμμίστηκε από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλλας: «Τα ενεργειακά αποθέματα μετατρέπονται σε όπλα, ενώ το κλίμα αλλάζει ραγδαία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για ένα μέλλον αμοιβαία επωφελές, που θα τροφοδοτείται από καθαρή ενέργεια και θα καθορίζεται από την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή».

Ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν επισήμανε τη νέα προσέγγιση της ΕΕ στις παγκόσμιες σχέσεις: «Συνδυάζουμε τη διπλωματία με την τεχνική ενεργειακή βοήθεια, τα εμπορικά μέσα, τη βιομηχανική πολιτική και τη χρηματοδότηση. Θα επικεντρωθούμε στην επίτευξη αμοιβαίων οικονομικών οφελών, στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και στην ενεργειακή ασφάλεια».

Κεντρικά σημεία της στρατηγικής περιλαμβάνουν:

  • Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας καθαρής τεχνολογίας της ΕΕ ώστε να καλύψει το 15% της παγκόσμιας αγοράς.
  • Προώθηση πολυμερών και διμερών φόρουμ για την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισίου.
  • Στήριξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων καθαρής τεχνολογίας και διευκόλυνση επενδύσεων ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή.
  • Προώθηση της τιμολόγησης του άνθρακα ως εργαλείου για την επίτευξη παγκόσμιων κλιματικών στόχων.
  • Σύνδεση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με παγκόσμιες επενδύσεις μέσω του Global Gateway Investment Hub.
  • Μεταρρύθμιση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την καθαρή και ανθεκτική μετάβαση.

Η ΕΕ έχει ήδη μειώσει κατά 37% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 και παραμένει ο μεγαλύτερος χρηματοδότης για το κλίμα στον κόσμο. Η νέα στρατηγική στοχεύει όχι μόνο στην προστασία του κλίματος αλλά και στη διασφάλιση της παγκόσμιας ασφάλειας και ανθεκτικότητας μέσω διεθνούς συνεργασίας και καινοτόμων λύσεων.

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