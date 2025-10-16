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Ορμπάν: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για να φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής Τραμπ - Πούτιν
Ειδήσεις
23:00 - 16 Οκτ 2025

Ορμπάν: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για να φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής Τραμπ - Πούτιν

Reporter.gr Newsroom
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Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προκάλεσε ενθουσιασμό στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τον Πούτιν και έχει προτείνει ανεξάρτητες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, χαιρέτισε την ανακοίνωση της συνάντησης. Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, ο Όρμπαν δήλωσε ότι η συνάντηση αυτή αποτελεί «εξαιρετικό νέο για τους φιλειρηνικούς ανθρώπους του κόσμου» και πρόσθεσε ότι η Ουγγαρία είναι έτοιμη να διευκολύνει τις συνομιλίες.

«Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού και του Ρώσου προέδρου είναι εξαιρετικό νέο για τους φιλειρηνικούς ανθρώπους του κόσμου», δήλωσε ο Όρμπαν σε ανάρτησή του στο Χ την Πέμπτη. «Είμαστε έτοιμοι!», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη στήριξη της Ουγγαρίας σε κάθε προσπάθεια ειρήνευσης, ενώ λίγο αργότερα με νεότερη ανάρτηση του αναφέρει: «Μόλις τελείωσα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο Τραμπ. Οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο Ειρήνης ΗΠΑ–Ρωσίας είναι σε εξέλιξη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είχε νωρίτερα μέσα στη μέρα μακρά τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν, κατά την οποία «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος». Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στην ουγγρική πρωτεύουσα, θέτοντας τα θεμέλια για μια άμεση διπλωματική διάσκεψη.

Η προγραμματισμένη σύνοδος στη Βουδαπέστη θα ακολουθήσει έναν πρώτο γύρο συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Ρώσων αξιωματούχων, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα σε τοποθεσία που δεν έχει ακόμη καθοριστεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν πραγματοποιήθηκε πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προγραμματισμένη για την Παρασκευή. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι ελπίζει να πείσει την Ουάσιγκτον να προμηθεύσει πυραύλους Tomahawk και άλλα οπλικά συστήματα, που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να επιτεθεί βαθύτερα μέσα στη Ρωσία.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2025 - 22:35
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