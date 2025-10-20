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ΠΑΣΟΚ: Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μετατρέπει τα εσωκομματικά της αδιέξοδα σε εθνικά προβλήματα
Πολιτική
17:29 - 20 Οκτ 2025

ΠΑΣΟΚ: Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μετατρέπει τα εσωκομματικά της αδιέξοδα σε εθνικά προβλήματα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, απαντά στις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αντιφατική στάση.

Τονίζει ότι δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ αλλά ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, που αμφισβήτησε δημόσια τη συμμετοχή της Ελλάδας και τη νομική ισχύ του κανονισμού. Καλεί τη Νέα Δημοκρατία να πάψει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση και να μην μετατρέπει εσωκομματικές της διαφωνίες σε εθνικά ζητήματα, προειδοποιώντας ότι αυτή η τακτική είναι επικίνδυνη για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η δήλωση του Δημήτρη Μάντζου, αναλυτικά έχει ως εξής: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε σήμερα τις πρόσφατες αιτιάσεις του Πρωθυπουργού για το πρόγραμμα SAFE και τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της ομοφωνίας για τη συμμετοχή τρίτων χωρών.

Επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι το ΠΑΣΟΚ αλλά ο Υπουργός Άμυνας εκείνος που όχι μία αλλά περισσότερες φορές, αμφισβήτησε τόσο τη νομική λειτουργία του Κανονισμού SAFE όσο και την ανάγκη συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτόν. Όταν, στις 29 Μαΐου 2025 ο κ. Δένδιας έλεγε πως το βέτο απέναντι στην Τουρκία δεν είναι διασφαλισμένο και ότι θα έπρεπε να ονομαστεί «Κανονισμός Κερκόπορτα» ή όταν στις 3 Ιουνίου 2025 έλεγε στη Βουλή ότι δεν έπρεπε η Ελλάδα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ ή Υπουργός Άμυνας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη; Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να σταματήσει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, ειδικά στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν μπορεί τα δικά της εσωκομματικά αδιέξοδα να τα μετατρέπει σε εθνικά προβλήματα. Δεν είναι απλώς απαράδεκτο, είναι και επικίνδυνο».

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