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Λετυμπιώτης (Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος): Ελπίδες για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό
Ειδήσεις
16:58 - 20 Οκτ 2025

Λετυμπιώτης (Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος): Ελπίδες για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό

Reporter.gr Newsroom
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σχολίασε τις πολιτικές προεκτάσεις της ήττας Τατάρ και της εκλογής Ερχιουρμάν στον ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι η εκλογή Ερχιουρμάν δίνει ελπίδες για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

Με καθαρή επικράτηση από τον πρώτο γύρο, ο Τουφάν Ερχιουρμάν εξελέγη νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, διαδεχόμενος τον Ερσίν Τατάρ, ο οποίος υπέστη βαριά ήττα στις λεγόμενες «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα. Η εκλογική αυτή ανατροπή επανέφερε στο προσκήνιο συζητήσεις για την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό, στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» του ΕΡΤnews Radio 105,8, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τόνισε ότι η Λευκωσία παρακολουθεί στενά τις θέσεις του κ. Ερχιουρμάν, σημειώνοντας ότι ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης έχει εκφραστεί θετικά υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά το 2017, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

«Αυτό που έχει εκφραστεί από τον κ. Ερχιουρμάν είναι η επιθυμία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί, δηλαδή στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ωστόσο ότι «αυτή η θέση δεν ταυτίζεται με τη ρητορική της Άγκυρας τα τελευταία πέντε χρόνια, η οποία επιδιώκει λύση δύο κρατών».

Ελπίδες για επανεκκίνηση του διαλόγου, αλλά και επιφυλάξεις

Ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επανέναρξη των συνομιλιών υπό το συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και ότι στόχος είναι η επαναφορά της Τουρκίας σε αυτή τη βάση.

«Μέχρι σήμερα, παρόλη την άρνηση της άλλης πλευράς, έχει σημειωθεί μια κάποια κινητικότητα, δεν έχουμε όμως επανέλθει στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε.

«Αναμένουμε το επόμενο διάστημα, καθώς είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, αλλά και στις εγγυήτριες δυνάμεις, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Τουρκία, όπως και στις Βρυξέλλες, για προετοιμασία άτυπης διευρυμένης διάσκεψης μέχρι το τέλος του έτους».

Συνάντηση Ερχιουρμάν με Ερντογάν και ο ρόλος της Τουρκίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν παρέλειψε να εκφράσει τον σκεπτικισμό του αναφορικά με τη διαχρονική επιρροή της Τουρκίας στην τουρκοκυπριακή ηγεσία, τονίζοντας πως, παρά τις εναλλαγές προσώπων, η σταθερά είναι η στάση της Άγκυρας.

«Ο κ. Ερχιουρμάν δήλωσε ότι η πρώτη του συνάντηση θα είναι με τον πρόεδρο Ερντογάν και ότι στην ‘εξωτερική πολιτική’ θα είναι απολύτως ευθυγραμμισμένος με την Άγκυρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια η Άγκυρα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο Κυπριακό, καθορίζοντας ουσιαστικά τις πολιτικές κατευθύνσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς.

«Από τον Ντενκτάς μέχρι σήμερα, όποιος και αν ήταν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, η πολιτική κατεύθυνση δεν άλλαξε ουσιαστικά, καθώς η Άγκυρα κρατά τα ηνία», υπογράμμισε.

Τι επιδιώκει η Λευκωσία

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει σταθερά την επιστροφή στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης, βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν.

«Αυτό είναι που θέλουμε να δούμε: την επαναφορά στο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», δήλωσε με σαφήνεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2025 - 20:00
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