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Στρατηγική συνεργασία Lalemant Group-Hellenic Ports: Δημιουργία νέου εφοδιαστικού διαδρόμου σύνδεσης ΒΔ.-Ν. Ευρώπης
Ναυτιλία
16:57 - 20 Οκτ 2025

Στρατηγική συνεργασία Lalemant Group-Hellenic Ports: Δημιουργία νέου εφοδιαστικού διαδρόμου σύνδεσης ΒΔ.-Ν. Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
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Η Lalemant Group και η Hellenic Ports ανακοίνωσαν σήμερα την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MoU), με σκοπό την εγκαθίδρυση μιας ισχυρής στρατηγικής συνεργασίας που θα ενισχύσει την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές και θα συμβάλει στη δημιουργία ενός νέου εφοδιαστικού διαδρόμου που θα συνδέει το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βορειοδυτική και τη Νότια Ευρώπη.

Η συνεργασία αυτή αξιοποιεί τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των δύο εταιρειών, με στόχο την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την παροχή προστιθέμενης αξίας στους πελάτες στους τομείς των λιμένων, των μεταφορών και των logistics.

Μια Συμμαχία Εξειδίκευσης και Στρατηγικής Θέσης

Η στρατηγική συμμαχία συνδέει δύο ηγέτες του κλάδου με γεωγραφική και επιχειρησιακή συνάφεια:

  • Hellenic Ports: Κατέχει στρατηγική θέση στη Νότια Ευρώπη, με ανεπτυγμένο δίκτυο θαλάσσιων διαδρομών προς τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο. Διαθέτει βαθιά γνώση των περιφερειακών εμπορευματικών ροών και εξυπηρετεί βασικούς διαδρόμους που συνδέουν την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Παράλληλα, προσφέρει σύγχρονες υποδομές αποθήκευσης και διαχείρισης φορτίων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εμπορευματικών αναγκών και εξυπηρετώντας πολλαπλούς τύπους φορτίου.
  • Lalemant Group: Ιδρύθηκε το 1885 και αποτελεί μία από τις μακροβιότερες εταιρείες μεταφορών στην Ευρώπη. Διαθέτει κομβική παρουσία στη Βορειοδυτική Ευρώπη, με εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση εμπορευματικών ροών στην εμπορική ζώνη Αμβούργου – Χάβρης. Ο ρόλος της ως διαμεσολαβητή και συντονιστή είναι καθοριστικός για την ομαλή και αποδοτική διασύνδεση των αγορών της Νότιας Ευρώπης, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκανδιναβίας. Επιπλέον, προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες ναυτιλιακής υποστήριξης, συνεργάζεται με σημαντικούς πελάτες στη Θεσσαλονίκη και διατηρεί ενεργή παρουσία σε Βουλγαρία, Ρουμανία και λοιπές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ένα Κοινό Όραμα για την Ανάπτυξη νέων Εμπορικών Ροών

Ο βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η προσέλκυση νέων εμπορευματικών ροών προς το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τα φλαμανδικά λιμάνια, ενισχύοντας παράλληλα τη συνδεσιμότητα με την ενδοχώρα και στις δύο πλευρές.

Η στρατηγική εστίαση αφορά κύριες κατηγορίες προϊόντων, όπως χάλυβας και μέταλλα, αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, λιπάσματα, εξοπλισμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανακυκλώσιμα υλικά, οικοδομικά προϊόντα, ξυλεία, σιτηρά και ορυκτά.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει επίσης:

  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης.
  • Κοινή ενσωμάτωση των δυο πλευρών σε καίριους τομείς και επιχειρήσεις.
  • Παροχή αμοιβαίων υπηρεσιών, όπως αποθήκευση, διαχείριση εμπορευμάτων, αντιπροσώπευση και συναφείς υπηρεσίες υποστήριξης.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη σύμπραξή μας με την Hellenic Ports», δήλωσε οArthur Seynaeve, Διευθύνων Σύμβουλος της Lalemant Group. «Ο συνδυασμός της γεωγραφικής μας θέσης με τη δέσμευσή μας στη συνεργασία θα ενισχύσει ουσιαστικά τη λειτουργία και των δύο οργανισμών. Το εγχείρημα αυτό αντανακλά τη στρατηγική μας προσήλωση στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους πελάτες μας, μέσα από την αξιοποίηση των συμπληρωματικών μας δυνατοτήτων και την υιοθέτηση μιας ενιαίας, ολοκληρωμένης προσέγγισης στην αγορά. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε ομαλή, συνεπή και υπεύθυνη διαχείριση των εμπορευμάτων σε κάθε στάδιο της μεταφοράς.»

«Το Μνημόνιο Κατανόησης θέτει τα θεμέλια για ένα φιλόδοξο εγχείρημα μετάβασης σε μια νέα εποχή στρατηγικών συνεργειών», δήλωσε οAndrey Tokarev, Διευθύνων Σύμβουλος τηςHellenic Ports. «Συνδυάζοντας τη στρατηγική μας θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με το ισχυρόhub της Lalemant Group στη Βορειοδυτική Ευρώπη, δημιουργούμε μια μοναδική λύσηend-to-end που θα αυξήσει σημαντικά τα μερίδια αγοράς μας και θα επανακαθορίσει την αποδοτικότητα των logistics για τους πελάτες μας».

Τα δύο μέρη, τα οποία θα παραμείνουν ξεχωριστές νομικές οντότητες και θα διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους, συμφωνούν να συνεργαστούν με καλή πίστη και να διατηρούν συνεχή επικοινωνία και διαφάνεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία της συνεργασίας

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