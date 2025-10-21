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Δημοσκόπηση MARC: Κόμμα Καρυστιανού με 32,3% προηγείται Τσίπρα και Σαμαρά - Συμπαγής η βάση της ΝΔ
Πολιτική
21:24 - 21 Οκτ 2025

Δημοσκόπηση MARC: Κόμμα Καρυστιανού με 32,3% προηγείται Τσίπρα και Σαμαρά - Συμπαγής η βάση της ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία από το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MARC με την Μαρία Καρυστιανού να αφήνει πίσω της τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά στην πρόθεση ψήφου μελλοντικού κόμματος, ενώ άλλο ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι η ευκολία με την οποία «διασπώνται» οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ τόσο προς Τσίπρα, όσο και προς Σαμαρά και Καρυστιανού. 

Το δεύτερο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1, παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Τρίτης, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MARC, Θωμά Γεράκη.

Στην πιθανότητα ψήφου ενός νέου κόμματος, από τα πρόσωπα που συζητούνται έντονα στην πολιτική επικαιρότητα, η κυρία Καρυστιανού προηγείται με 32,3% έναντι του Αλέξη Τσίπρα με 24% που είναι στη δεύτερη θέση και του Αντώνη Σαμαρά που ακολουθεί με 16,3% μιας και η βάση της ΝΔ εμφανίζεται ιδιαίτερα συμπαγής.

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Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θα ψήφιζαν 48,1% τον Νίκο Ανδρουλάκη, 16,2 τον Αλέξη Τσίπρα και 14,6% τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι ψηφοφόροι της ΝΔ με σαφώς μεγαλύτερη συνοχή, θα ψήφιζαν σε ποσοστό 72,2% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται πρώτος στους ψηφοφόρους του ΚΚΕ.

Σύσσωμοι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Τσίπρα

Θετικά απάντησαν ότι θα λειτουργούσε για το πολιτικό σύστημα ένα κόμμα Τσίπρα σε ποσοστό 30,8%, ενώ και ένα 34% παραμένει ουδέτερο.

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Οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι σε ποσοστό 24% θα ψήφισαν σίγουρα ή μάλλον ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Από πού προέρχονται οι πιθανοί ψηφοφόροι του; Η ΝΔ θα ψήφιζε σε ποσοστό 5,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 91,3%, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 24%, το ΠΑΣΟΚ 23,8%, ενώ και η Ελληνική Λύση είναι θετικά διακείμενη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 23,2% και το ΚΚΕ με 21,7%.

Μικρή πιθανότητα ψήφου στον Αντώνη Σαμαρά από τους ψηφοφόρους της ΝΔ

Στα ακριβώς ίδια ερωτήματα απάντησαν οι ερωτηθέντες για ένα πιθανό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, με το 16,3% να δηλώνει ότι θα τα ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον. Παράλληλα, το 23,7% υποστηρίζει ότι ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά θα λειτουργούσε θετικά για το πολιτικό σύστημα.

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Εξαιρετικά ενδιαφέρον έχει η κομματική προέλευση των πιθανών ψηφοφόρων του κ. Σαμαρά μιας και οι ψηφοφόροι της πρώην παράταξης του θα τον ψήφιζαν σε ποσοστό μόλις 8,7%. Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θα προτιμούσαν τον κ. Σαμαρά σε ποσοστό 26,6%, της Ελληνικής Λύσης με 24,7%, του ΣΥΡΙΖΑ με 21%, και του ΚΚΕ και Πλεύσης Ελευθερίας με ποσοστό 11,6% έκαστο.

Σημαντική στήριξη στην Μαρία Καρυστιανού από το γυναικείο φύλο

Στο ερώτημα πόσο πιθανό θα είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα σε περίπτωση που προχωρούσε στη δημιουργία του η Μαρία Καρυστιανού, το 32,% λέει «Ναι ή μάλλον Ναι», ενώ το 57,3%, απαντά «Όχι ή μάλλον Όχι».Σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δυνητικά ψηφοφόρων ενός κόμματος της κυρίας Καρυστιανού, οι γυναίκες την προτιμούν ελαφρώς περισσότερο με 35,7% από τους άντρες με 29,1%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 17-44 παρουσιάζει εμφανώς υψηλότερα ποσοστά με 46,3% από τους μεγαλύτερους σε ηλικία.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των ψηφοφόρων ενός κόμματος με την κυρία Καρυστιανού, ανάλογα με το τι ψηφίζουν σήμερα. Έτσι οι ψηφοφόροι της Πλεύσης Ελευθερίας με 64,3% και της Ελληνικής Λύσης με 47,6% φαίνονται να είναι οι βασικοί ψηφοφόροι ενός κόμματος υπό την ηγεσία της κυρίας Καρυστιανού.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2025 - 22:32
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