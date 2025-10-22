Λοβέρδος για ΠΑΣΟΚ: Αυτό με τον Άγνωστο Στρατιώτη δεν καταπίνεται - Άφησε το «Κέντρο» στη ΝΔ

Τη διαφωνία του με τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη εξέφρασε με έντονο τρόπο ο συνταγματολόγος και πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας στο ERTnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.

Ο κ. Λοβέρδος δήλωσε πως η στάση του ΠΑΣΟΚ «δεν καταπίνεται», σημειώνοντας ότι, ενώ μπορεί να υπήρξαν ζητήματα πολιτικής διαφωνίας στο παρελθόν, το συγκεκριμένο θέμα ξεπερνά κάθε όριο.

«Για πολλά θέματα, όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την επιστολική ψήφο ή τους ποινικούς κώδικες, είχα διαφωνίες. Αλλά αυτό δεν θα το κατάπινα ποτέ. Αυτό με τον Άγνωστο Στρατιώτη δεν καταπίνεται με τίποτα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην υπουργός επεσήμανε πως δεν έχει αλλάξει ο ίδιος, αλλά «εκείνοι από τους οποίους έφυγα, άλλαξαν».

«Το κόμμα αυτό εκφράστηκε έτσι, στη Βουλή, με έναν τρόπο που είναι έξω από τα όρια. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το στηρίξω αυτό», υπογράμμισε.

Αστήρικτη η ένσταση αντισυνταγματικότητας

Αναφερόμενος στην ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ κατά της τροπολογίας, ο κ. Λοβέρδος υποστήριξε ότι η επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης δεν έχει νομική βάση.

«Η αντιπολίτευση ταυτίστηκε πλήρως, σε μια ένσταση που αφορά το άρθρο 11 του Συντάγματος, για το δικαίωμα των συναθροίσεων. Η ένσταση αυτή είναι τελείως αστήρικτη», είπε, προσθέτοντας πως η εναρμόνιση των δικαιωμάτων είναι αυτονόητη σε μια συντεταγμένη πολιτεία.

«Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι δεν μπορεί στην Ελλάδα να εναρμονιστεί το δικαίωμα των συναθροίσεων με το δικαίωμα του σεβασμού στους νεκρούς. Και τα δύο έχουν συνταγματική βάση και μπορούν να συνυπάρχουν», ανέφερε.

Ο κ. Λοβέρδος απέρριψε ως «ακατανόητο» το επιχείρημα ότι η πλατεία Συντάγματος δεν πρέπει να συγχέεται με το χώρο του Μνημείου.

«Η πλατεία Συντάγματος είναι η πλατεία Συντάγματος και το Μνημείο είναι το Μνημείο. Μεσολαβεί η λεωφόρος Αμαλίας. Μα τι λέμε τώρα; Ντρέπομαι για αυτά που λέμε», σημείωσε, προσθέτοντας πως ο χώρος του Μνημείου αποτελεί «εστία σεβασμού που οφείλουμε να προστατεύσουμε».

Το ΠΑΣΟΚ έχει εγκαταλείψει τον χώρο του Κέντρου

Ο πρώην υπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην ταύτιση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι «είναι εντυπωσιακό πως δεν υπάρχει πλέον διακριτό όριο».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει εγκαταλείψει παντελώς τον χώρο του Κέντρου στη Νέα Δημοκρατία και κινείται πια στο χώρο της λεγόμενης Αριστεράς. Αυτή η ταύτιση είναι πολύ ενδεικτική», υποστήριξε.

Για τη συγκυρία με την απεργία πείνας του Ρούτσι

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπάρχει θέμα χρονισμού της τροπολογίας με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο κ. Λοβέρδος τόνισε πως δεν επιθυμεί να συνδέσει πολιτικές αποφάσεις με «ανθρώπινες τραγωδίες».

«Δεν καταδέχομαι να συνδέσω το πολιτικό μου μέλλον με τη στραβή εξέλιξη μιας ανθρώπινης διεκδίκησης, ειδικά ενός χαροκαμένου ανθρώπου», είπε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να ντρέπονται όσοι επένδυσαν πολιτικά πάνω στην αγωνία ενός ανθρώπου».

Κλείνοντας, ο κ. Λοβέρδος επεσήμανε ότι η τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ήταν «απαραίτητη και εύστοχη». «Πρέπει να σεβαστούμε το κενοτάφιο, την εστία σεβασμού στους νεκρούς μας επί εκατό χρόνια. Είναι ανάγκη μεγάλη και σωστά η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την πρωτοβουλία», κατέληξε.