Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Διχάζει τον λαό με τον Άγνωστο Στρατιώτη - Σιωπά για τα σκάνδαλα

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από το δελτίο ειδήσεων του ALPHA τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «Ουρά των άκρων και της τοξικότητας έγινε ο ίδιος» για τον πρωθυπουργό.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε η συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη, όπου άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Χειρίζονται το σύμβολο του Έθνους για να διχάσουν τον λαό

Αναφερόμενος στην κυβερνητική πρωτοβουλία, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για “αλγεινή εντύπωση” και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι εργαλειοποιεί ένα εθνικό σύμβολο για να προκαλέσει πόλωση: «Μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί αυτό το σύμβολο για να διχάσει τον ελληνικό λαό. Ο τρόπος που το έχει χειριστεί αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση έχει χάσει και τη λογική αλλά και την ντροπή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε πως υπάρχει υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του Μνημείου,«δύο νόμοι και ένα άρθρο του Συντάγματος», το οποίο προβλέπει αυστηρές ποινές για φθορές ή προσβολές.

«Υπάρχει ήδη η δυνατότητα της αστυνομίας να οριοθετεί το Μνημείο σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Άρα φέρνουν τροπολογία χωρίς κανέναν λόγο», είπε, προσθέτοντας με νόημα: «Και πάμε τώρα και στην ντροπή: γιατί τώρα; Γιατί μετά από την απεργία πείνας ενός γονιού που έχασε το παιδί του στα Τέμπη; Γιατί ρίχνει αλάτι σε μία ανοικτή πληγή στην καρδιά του ελληνικού λαού;».

Σχολιάζοντας τον χαρακτηρισμό «αντίσκηνο» που χρησιμοποιήθηκε για τον απεργό πείνας πατέρα θύματος των Τεμπών, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε: «Η λέξη “αντίσκηνο” που χρησιμοποιείται για να υποτιμηθεί ένας γονιός που έχασε το παιδί του, δεν με εκφράζει».

Επιτέθηκε μάλιστα στην κυβέρνηση για «πολιτική υποκρισία»: «Επί πρωθυπουργίας Μητσοτάκη δεν μπήκε ο Ρουβίκωνας στη Βουλή; Δεν υπάρχει ήδη νομοθετικό πλαίσιο που το αποτρέπει; Αν απέτυχαν να εφαρμόσουν τον νόμο, γιατί φέρνουν άλλον; Είναι ανίκανοι, υπάρχει έλλειψη βούλησης και ικανότητας».

Κάλεσμα σε αυτοσυγκράτηση ενόψει της 28ης Οκτωβρίου

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε σε σεβασμό και νηφαλιότητα ενόψει των εορτασμών της εθνικής επετείου: «Οι παρελάσεις πρέπει να γίνουν με σεβασμό. Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης έχει έναν ακραίο, τοξικό λόγο, ακόμη και υπουργοί του, όπως ο κ. Χρυσοχοΐδης και ο κ. Δένδιας, πήραν αποστάσεις. Πρέπει να πέσουν οι τόνοι, να γίνει με σεβασμό και η δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Μόνο έτσι θα μπούμε σε μια άλλη πολιτική κανονικότητα».

Μητσοτάκης: Ουρά της τοξικότητας και του διχασμού»

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης, αποτυγχάνοντας στις βασικές πολιτικές του δεσμεύσεις, επέλεξε τον διχασμό ως στρατηγική διαφυγής: «Ουρά των άκρων, της τοξικότητας και του διχασμού έγινε ο ίδιος. Όταν απέτυχε να φτιάξει μια Ελλάδα ισχυρή, μια κοινωνία δίκαιη, μια ζωή χωρίς ακρίβεια, κατέφυγε στη διαφθορά, τη διχόνοια και την ατιμωρησία. Σε όλα αυτά είναι πρωταγωνιστής».

Καταγγελίες για “συμφωνία κάτω από το τραπέζι” με τον Βελόπουλο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την ψήφο του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου για να αλλοιώσει τη σύνθεση των ανεξάρτητων αρχών: «Ο κ. Μητσοτάκης με μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι χρησιμοποίησε τον Βελόπουλο για να ψηφίσουν μαζί την αλλοίωση της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών, προκειμένου να μην πέσει φως στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Οι Σπαρτιάτες, τα “ορφανά” της Χρυσής Αυγής, ψηφίζουν με τη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε.

Αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αλλάξει την ατζέντα για να αποφύγει τη συζήτηση στα καίρια ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες: «Ο κόσμος σήμερα βλέπει τις τιμές των προϊόντων στα ύψη, τα ενοίκια στα ύψη, παρακμή στη δημόσια υγεία, αύξηση των κόκκινων δανείων και των πλειστηριασμών. Οι μικρομεσαίοι ζητούν 120 δόσεις. Έχουμε φέρει προτάσεις νόμου και τροπολογίες, αλλά ο κ. Μητσοτάκης δεν συζητά τίποτα από αυτά. Αντίθετα, βρίσκει συνεχώς θέματα για να διχάσει τον ελληνικό λαό».

Παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και συγκάλυψη σκανδάλων από την κυβέρνηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη για να προστατεύσει υπουργούς της από έρευνες: «Δεν είναι μία η υπόθεση όπου ο κ. Μητσοτάκης δεν σεβάστηκε τη δικαιοσύνη. Είναι πολλές. Για τη σύμβαση 717 με τον κ. Καραμανλή, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου πάλι προστάτεψαν τους κ. Βορίδη και Αυγενάκη. Χρησιμοποιούν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να εμποδίσουν την έρευνα».

Το ΠΑΣΟΚ ως “ρεαλιστική δύναμη αλλαγής”

Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι το κόμμα του θα προσέλθει με πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα που ήδη παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ: «Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα για τον 13ο μισθό, τις 120 δόσεις, την αναμόρφωση του κράτους και τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός, μπορούμε να φέρουμε καλύτερες μέρες με περισσότερη ευημερία».

Κληθείς να σχολιάσει τη σεναριολογία γύρω από τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Ανδρουλάκης κράτησε αποστάσεις: «Ο κ. Τσίπρας οργάνωσε στο παρασκήνιο τη διάλυση του κόμματός του. Αυτά είναι παιχνίδια παρασκηνίου που δεν με αφορούν. Εγώ θα κάνω τον αγώνα μου με ήθος, αξιοπιστία και σοβαρότητα».

Σχετικά με τη συζήτηση για πιθανή πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως σέβεται απολύτως τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων και δεν θα εμπλακεί σε πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας: «Δεν θέλω να ανοίξει κύκλος πολιτικών συζητήσεων πάνω από μια εθνική τραγωδία. Ζητώ μόνο να μάθουμε την αλήθεια, να τελειώσει η ατιμωρησία και να πληρώσουν όσοι ευθύνονται — από τις υποκλοπές μέχρι τη σύμβαση 717 και τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο έτσι η χώρα θα μπει σε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα».