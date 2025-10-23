Βενιζέλος: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει «κρίση λειτουργιών του κράτους»

Τη θέση ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση «μη διακυβερνησιμότητας» επανέλαβε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε ομιλία του στο πάνελ του «Κύκλου Ιδεών», επισημαίνοντας ότι η διαπίστωση αυτή δεν σημαίνει απουσία κυβέρνησης.

«Η χώρα έχει κυβέρνηση κατά το Σύνταγμα, με σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Παρά τις δημοσκοπικές δυσκολίες, δεν αποκλείεται στις επόμενες εκλογές να αποκτήσουμε ξανά μια κυβέρνηση μονοκομματική ή συνεργασίας που θα διαθέτει τα συνταγματικά προσόντα να ασκεί την εξουσία», εξήγησε.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε, ωστόσο, ότι παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, υπάρχει «κρίση δημοκρατίας και πρόβλημα λειτουργίας της δημοκρατίας», όπως σημείωσε επικαλούμενος και την τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη.

Όπως επεσήμανε, η δυσκολία αυτή δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, αλλά αφορά πολλές δυτικές χώρες, όπου τα πολιτικά κόμματα δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με τις κοινωνίες των πολιτών, γεγονός που εμποδίζει τη διαμόρφωση ευρύτερων πολιτικών.

Συνοψίζοντας, ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε τα φαινόμενα ως «κρίση αντιπροσώπευσης, κρίση πολιτικής συμμετοχής και κρίση αξιοπιστίας των θεσμών», περιγράφοντας το γενικότερο πλαίσιο ως «κρίση λειτουργιών του κράτους».

«Το ότι η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλους, την κυβέρνηση, τα κόμματα και την κοινωνία συνολικά», κατέληξε ο πρώην υπουργός, καλώντας σε αναγνώριση των δυσκολιών και κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπισή τους.