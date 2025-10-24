ΥΠΕΞ για τα 80 χρόνια ΟΗΕ: Η Ελλάδα στηρίζει διαχρονικά τους σκοπούς και τις αρχές του

Το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από την ίδρυση του ΟΗΕ, τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας στους σκοπούς και τις αρχές του Οργανισμού.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον με πλήθος συγκρούσεων, η τήρηση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Η Ελλάδα, ως ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026, δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται για την προώθηση της ειρήνης, του διαλόγου, της πολυμερούς διπλωματίας, καθώς και για τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείο Εξωτερικών για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΟΗΕ έχει ως εξής: «Σαν σήμερα, πριν από 80 χρόνια, στις 24 Οκτωβρίου 1945, ιδρύθηκε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, με αποστολή τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών.

Στο σύγχρονο ασταθές και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον, με δεκάδες συγκρούσεις να μαίνονται παγκοσμίως, η πλήρης και συνεπής εφαρμογή των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ.

Η Ελλάδα, ως ιδρυτικό κράτος μέλος του ΟΗΕ και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026, στηρίζει διαχρονικά τους σκοπούς και τις αρχές του Οργανισμού, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στον απαρέγκλιτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συστηματικά από κοινού με τα κράτη όλου του κόσμου για την αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων μέσω του διαλόγου και της πολυμερούς διπλωματίας».