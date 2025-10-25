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Μητσοτάκης – Ημέρα Πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού: Η Πολιτεία επενδύει στην πρόληψη ως καθολικό δικαίωμα
Πολιτική
11:13 - 25 Οκτ 2025

Μητσοτάκης – Ημέρα Πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού: Η Πολιτεία επενδύει στην πρόληψη ως καθολικό δικαίωμα

Reporter.gr Newsroom
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Τη σημασία της πρόληψης, τη μάχη κατά του φόβου και την υποστήριξη της πολιτείας μέσω προγραμμάτων όπως το «Φώφη Γεννηματά» τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού που είναι σήμερα, Σάββατο (25/10).

Με το πρόγραμμα μαζικού προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά» σχεδόν 900.000 γυναίκες μεταξύ 45 και 74 ετών έλαβαν το σχετικό sms και έκαναν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, σημειώνει ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως σε 53.601 από αυτές εντοπίστηκαν ευρήματα, επιτρέποντάς τους να ξεκινήσουν έγκαιρα τη θεραπεία.

«Με καλύτερη πρόγνωση απ’ ό,τι αν το ανακάλυπταν σε προχωρημένο στάδιο -και, κυρίως, με ελπίδα», λέει χαρακτηριστικά. «Για εκείνες, η πολιτική αυτή έχει σαφές προσωπικό πρόσημο. Όπως και για εμένα. Ως γιός και αδερφός γυναικών που διαγνώστηκαν με τη νόσο, γνωρίζω από πρώτο χέρι την αγωνία και τον φόβο. Αλλά έχω δει, επίσης, τη δύναμη και την αποφασιστικότητα στα μάτια τους. Πρόκειται, άλλωστε, για καρκίνο ιάσιμο, αν εντοπιστεί την κατάλληλη στιγμή» γράφει ο πρωθυπουργός.

«Για αυτό επιμένω στην αξία της πρόληψης. Συνήθεια που εμπεδώνεται σταδιακά και στη δική μας χώρα. Πρωτοστατούμε στην προσπάθεια αυτή, με τέσσερα εθνικά προγράμματα εξετάσεων για τις πιο σοβαρές και συχνές παθήσεις. Προγράμματα που έχουν ήδη αξιοποιήσει πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες, εκ των οποίων 80.000 εντοπίστηκαν με ευρήματα και λαμβάνουν σήμερα την κατάλληλη φροντίδα», συνεχίζει τονίζοντας ότι δεν πρόκειται απλά για ιατρική πράξη. «Αλλά για πράξη ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας, στην οικογένειά μας και, τελικά, απέναντι στην κοινωνία».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

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