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Χατζηδάκης: Νέα δέσμη πρωτοβουλιών για την στεγαστική κρίση και την ανάπτυξη
Πολιτική
15:15 - 26 Οκτ 2025

Χατζηδάκης: Νέα δέσμη πρωτοβουλιών για την στεγαστική κρίση και την ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια εκτενή συνέντευξη στον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής», ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε πολιτικά ζητήματα, οικονομικές προτεραιότητες αλλά και καθημερινά θέματα των πολιτών, όπως η στέγαση και το εισόδημα των νοικοκυριών.

Όσον αφορά την πολιτική ατζέντα, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι «η αυτοδυναμία παραμένει αταλάντευτος στόχος» της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι το κυβερνών κόμμα διατηρεί σαφή προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Τόνισε επίσης την ανάγκη συνέχισης του εκσυγχρονιστικού έργου της κυβέρνησης, με προτεραιότητες όπως η ουσιαστική Συνταγματική Αναθεώρηση και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση οικονομικών και διοικητικών δομών.

Στο πεδίο της καθημερινότητας, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών μέσω κοινωνικών πακέτων, με στόχο πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες να επωφεληθούν από μέτρα που περιλαμβάνουν συνταξιούχους, εργαζόμενους και οικογένειες με παιδιά. Ο ίδιος ανέφερε ότι το 2026 αναμένεται νέο πακέτο στήριξης, ενώ προανήγγειλε μέτρα για τη στεγαστική πολιτική.

Σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η αντιπολίτευση έχει κάνει «πολιτική εργαλειοποίηση» της τραγωδίας των Τεμπών, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη κοινής λογικής στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για να καταβληθούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες, τηρώντας όμως τους αυστηρούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, προανήγγειλε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος πληρωμών από το 2026, που θα διασφαλίζει διαφάνεια και ομαλή καταβολή των επιδοτήσεων.

Τέλος, σχολιάζοντας τους πρώην πρωθυπουργούς, υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να εκφράσει μια κεντρώα ατζέντα μεταρρυθμίσεων, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε ότι τον σέβεται, αλλά πιστεύει ότι η σταθερότητα και η προοπτική βρίσκονται στη μεγάλη Νέα Δημοκρατία.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/10/2025 - 14:47
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