Μητσοτάκης: Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα εξυγιάνει τον οργανισμό – Προτεραιότητα η καταβολή των πληρωμών

Στο νομοσχέδιο που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης εξαιτίας της ασθένειάς του με κορωνοϊό. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «είναι ειλημμένη απόφαση να μπει τέλος στην ανομία» σε σχέση με τις πληρωμές των αγροτών, εκτιμώντας παράλληλα πως η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην εικόνα των παρελάσεων για την εθνική εορτή, υπογραμμίζοντας ότι οι φετινοί εορτασμοί σε όλη τη χώρα αποτέλεσαν «την καλύτερη απάντηση που δίνουν οι πολίτες και γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητα και τη μιζέρια που διακινούν ορισμένοι».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός συμμετείχε στο Υπουργικό μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς νόσησε με κορωνοϊό. Ωστόσο το απόγευμα θα δώσει κανονικά το παρών στο υπουργείο Άμυνας για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα δώσει το παρόν φορώντας μάσκα.

Αναλυτικότερα:

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε κατά την εισαγωγή του στη νόσησή του με κορωνοϊό λέγοντας ότι «κρίναμε ότι ήταν καλύτερο να γίνει το υπουργικό με τηλεδιάσκεψη μέχρι να υποχωρήσουν τελείως τα λίγα συμπτώματα».

Στη συνέχει αναφέρθηκε στους εορτασμούς «που ολοκληρώθηκαν χθες με την εντυπωσιακή παρέλαση (σ.σ. στη Θεσσαλονίκη)και το θετικό κλίμα» λέγοντας ότι ήταν «η καλύτερη απάντηση που δίνουν οι πολίτες και γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητα και τη μιζέρια που διακινούν ορισμένοι. Βέβαια περιμένουν από την κυβέρνηση πιο πολλά και πιο γρήγορα χειροπιαστά αποτελέσματα».

Με αφορμή τα δύο βασικά θέματα της ατζέντας για τα οποία έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, o πρωθυπουργός τόνισε ότι «από τη μια διευρύνουμε το μέτωπο κατά της γραφειοκρατίας προκειμένου το κράτος να γίνεται πιο φιλικό προς τον πολίτη και από την άλλη δίνουμε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες απαντήσεις σε τρέχουσες προκλήσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ακόμη, έκανε λόγο για «δέσμη ρυθμίσεων περαιτέρω περιορισμού της γραφειοκρατίας που έρχονται να συμπληρώσουν τα πολλά που έχει πετύχει το ψηφιακό κράτος όπως το gov.gr, η απονομή συντάξεων, το ψηφιακό tracker που έχει ήδη μειώσει τον χρόνο αναμονής στα επείγοντα των νοσοκομείων. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν οι προτάσεις που θα συζητήσουμε. Υπάρχουν περιθώρια απλοποίησης διαδικασιών για να κάνουμε την καθημερινότητα του πολίτη απλούστερη. Καταργούνται πιστοποιητικά».

«Δεύτερη πρωτοβουλία που πρέπει να περιβάλουμε με νομοθετικές διατάξεις αφορά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μια πρωτοβουλία που θέλει να λύσει ριζικά ένα διαχρονικό πρόβλημα εξυγιαίνοντας δια της απορροφήσεως έναν οργανισμό σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη άσκηση, ξέρουμε ότι από εδώ και στο εξής τα νέα δεδομένα επιβάλουν πριν από κάθε επιδότηση να προηγείται ενδελεχής έλεγχος αλλά ήταν μια πρωτοβουλία αναγκαία για να κάνουμε μια νέα αρχή» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι «πριν την έρευνα του ευρωπαίου εισαγγελέα είχα μιλήσει για την ανάγκη να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό. Η παρέμβαση ήταν επιβεβλημένη με 20 εκατ. να έχουν επιστρέψει, δεκάδες να έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι εννοούμε απόλυτα πως είναι ειλημμένη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μπει τέλος στην ανομία και να κάνουμε καινούργια αρχή στον κρίσιμο τομέα της κατανομής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους».

«Ξέραμε καλά ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση εν κινήσει ενώ έπρεπε να γίνονται πληρωμές και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προκαλούσε αστοχίες και καθυστερήσεις. Προτεραιότητα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων σε όσους πραγματικά τους δικαιούνται. Κάναμε τις τελευταίες ημέρες έχουν αρχίσει να καταβάλλονται αποζημιώσεις σε δικαιούχους για τροφές, για καταστροφές από τον Daniel. Θέλω να πιστεύω ότι η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέχρι τα τέλη αυτού του έτους» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Αυτό που θα μείνει από την παρέμβαση θα είναι μια καινούργια εποχή διαφάνειας και αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Η ΑΑΔΕ έχει αποδείξει ότι διαθέτει και τα εξελιγμένα συστήματα αλλά και να ελέγχει και να διασταυρώνει δεδομένα και άρα είναι μια ασφαλής εγγύησης για το μέλλον».