Ενημέρωση: Τα social media... απειλούν την τηλεόραση - Σύντομα βίντεο και influencers προτιμούν οι νέοι

Πρόσφατη έρευνα της Eurostat καταγράφει τις μεταβαλλόμενες συνήθειες ενημέρωσης των πολιτών και τη σχέση τους με τα μέσα ενημέρωσης, τα κοινωνικά δίκτυα και την παραπληροφόρηση. Τα ευρήματα δείχνουν ότι, παρότι η τηλεόραση εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, οι νεότερες ηλικίες στρέφονται όλο και περισσότερο στα ψηφιακά μέσα και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι νέοι ως 24 ετών ενημερώνονται σε ποσοστό 65% σχεδόν αποκλειστικά από τα social media, ενώ το 74% επιλέγει να ακολουθεί influencers.

Πολύ σημαντικό είναι επίσης πως μόλις το 22% παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ οι πολίτες αρχίζουν να προτιμούν σύντομα κείμενα και βίντεο για την ενημέρωσή τους, παρά να διαβάζουν ολόκληρα κείμενα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, δύο στους τρεις Ευρωπαίους (66%) παρακολουθούν καθημερινά κοινωνικά και πολιτικά θέματα μέσω των παραδοσιακών μέσων, ενώ περίπου έξι στους δέκα (59%) χρησιμοποιούν και άλλες ψηφιακές πηγές.

TV vs Social Media

Η τηλεόραση παραμένει η πιο δημοφιλής πηγή ενημέρωσης (71%), ωστόσο, για τους νέους 15 έως 24 ετών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν την κυριότερη πηγή πληροφόρησης (65%). Ενδιαφέρον έχει ότι τέσσερις στους δέκα δηλώνουν πως η τηλεόραση έγινε πιο σημαντική για αυτούς τον τελευταίο χρόνο, ενώ ένας στους πέντε θεωρεί ότι αυξήθηκε η σημασία των social media.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι πολίτες συνδυάζουν ενεργητική και παθητική κατανάλωση πληροφοριών στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί χρήστες αναζητούν συνειδητά περιεχόμενο (66%), ενώ άλλοι το συναντούν τυχαία κατά την περιήγησή τους (76%). Οι περισσότεροι αλληλεπιδρούν με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο διαβάζοντας ή παρακολουθώντας αναρτήσεις (38%) ή κάνοντας «like» και αντιδράσεις (36%).

Δύο στους τρεις συμμετέχοντες πιστεύουν ότι εκτέθηκαν σε παραπληροφόρηση ή ψευδείς ειδήσεις την τελευταία εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι το 61% δηλώνει σιγουριά για την ικανότητά του να αναγνωρίζει ψευδές περιεχόμενο, τρεις στους δέκα δεν αισθάνονται την ίδια βεβαιότητα.

Influencers

Η επίδραση των influencers και των δημιουργών περιεχομένου είναι επίσης έντονη: το 37% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τους ακολουθεί, ενώ στους νέους 15-24 ετών το ποσοστό εκτοξεύεται στο 74%. Πολλοί από αυτούς παρακολουθούν σχόλια και αναλύσεις για κοινωνικά και πολιτικά θέματα, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Όταν πρόκειται για πολιτικό περιεχόμενο, οι πολίτες δείχνουν προτίμηση στα σύντομα και άμεσα μέσα: σχεδόν οι μισοί προτιμούν μικρά κείμενα ή βίντεο, ενώ ένας σημαντικός αριθμός επιλέγει βίντεο με εις βάθος ανάλυση ή συνεντεύξεις με ειδικούς και πολίτες.

Λίγο περισσότεροι από δύο στους δέκα (22%) δηλώνουν ότι παρακολουθούν τι συμβαίνει στην πολιτική της ΕΕ «τις περισσότερες φορές», ενώ περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα (44%) δηλώνουν ότι το κάνουν «κατά καιρούς». Μεταξύ όσων χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση σχετικά με κοινωνικά και πολιτικά θέματα, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα προτιμούν σύντομα κείμενα/αναρτήσεις (46%) και σύντομα βίντεο (41%). Επίσης, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα προτιμούν βίντεο που εξετάζουν εις βάθος την επικαιρότητα (47%), συνεντεύξεις με ειδικούς (44%) και συνεντεύξεις με απλούς πολίτες που επηρεάζονται από τα ζητήματα (42%).

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η ενημέρωση αλλάζει ραγδαία και η ισορροπία ανάμεσα στην αξιοπιστία και την ταχύτητα γίνεται το νέο στοίχημα της ψηφιακής εποχής.





