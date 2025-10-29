ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός εξελίσσεται στον μετρ της διχόνοιας και της τοξικότητας

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«Ο Πρωθυπουργός και οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί που τον στηρίζουν, προσπαθούν να παρουσιαστούν ως απουσιολόγοι», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς την Τετάρτη (29/10).

Και πρόσθεσε:

«Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο μεγάλος απών.

Απών από τα προβλήματα της κοινωνίας, που ζητούν οι λύσεις.

Είναι απών από τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Είναι απών από τη στήριξη του εισοδήματος εργαζομένων και συνταξιούχων.

Είναι απών από την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Πού είναι παρών; Είναι εκκωφαντικά παρών στα σκάνδαλα και στη διαφθορά.

Τις τελευταίες μέρες είναι προφανές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να στήσει ένα σκηνικό πόλωσης μέσα από δηλώσεις εμφυλιοπολεμικού κλίματος και «ομάδες αλήθειας» οι οποίες διασπείρουν το διχασμό.

Ο Πρωθυπουργός από ένας πολιτικός που εμφανιζόταν ως κεντρώος και μετριοπαθής, εξελίσσεται στον μετρ της διχόνοιας και της τοξικότητας».