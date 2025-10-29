SKY express: Είσοδος στην Ιβηρική με νέα απευθείας σύνδεση Αθήνα–Λισαβόνα

Στη θερμή υποδοχή που οργάνωσε το Αεροδρόμιο της Λισαβόνας παρευρέθηκαν μέλη της Ελληνικής Πρεσβείας, υψηλόβαθμα στελέχη του αεροδρομίου, καθώς και ο Ιδρυτής της SKY express, κ. Ιωάννης Γρύλος, μαζί με εκπροσώπους της εταιρείας, παρουσία που υπογραμμίζει τον σταθερό προσανατολισμό της SKY express στην ανάπτυξη των διεθνών της αγορών και την προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού, ποιοτικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Η Λισαβόνα προστίθεται στο διεθνές δίκτυο της SKY express, το οποίο έως το τέλος του έτους θα απαριθμεί 27 διεθνείς προορισμούς, προσφέροντας
Παράλληλα, η SKY express παραμένει η μόνη ελληνική αεροπορική εταιρεία που διατηρεί το μεγαλύτερο δίκτυο εσωτερικού στην Ελλάδα, με 33 εγχώριους προορισμούς.
Ο κ. Γρύλος Ιωάννης, ευχαριστώντας για τη ζεστή υποδοχή, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την πρώτη μας πτήση που συνδέει την Αθήνα με τη Λισαβόνα και εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το Αεροδρόμιο της Λισαβόνας για την εξαιρετική υποδοχή, καθώς και προς τους εκπροσώπους της Ελληνικής Πρεσβείας για την παρουσία και τη στήριξή τους σε αυτή τη νέα σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών. Η νέα αυτή γραμμή φέρνει ακόμα πιο κοντά την Ελλάδα και την Πορτογαλία, ενισχύοντας τον τουρισμό και προς τις δύο πλευρές. Καθώς η ζήτηση αυξάνεται, σκοπεύουμε να εξετάσουμε την περαιτέρω ενίσχυση της συχνότητας, ώστε ακόμη περισσότεροι επισκέπτες να ανακαλύψουν την Ελλάδα και το εκτεταμένο μας δίκτυο» .
Η Karen Strougo, Chief Commerc