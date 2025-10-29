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Κωνσταντοπούλου: Ψηφίστηκε η άρση ασυλίας με 238 «ναι» μετά από μήνυση εναντίον της
Πολιτική
16:44 - 29 Οκτ 2025

Κωνσταντοπούλου: Ψηφίστηκε η άρση ασυλίας με 238 «ναι» μετά από μήνυση εναντίον της

Reporter.gr Newsroom
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Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, ύστερα από μήνυση που είχε καταθέσει εις βάρος της η πρώην υποψήφια του κόμματός της, Όλγα Δάλλα. Συνολικά 238 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της άρσης, ενώ 48 ψήφισαν κατά.

Η υπόθεση αφορά μήνυση που υπέβαλε η Όλγα Δάλλα, η οποία είχε αναδειχθεί πρώτη σε σταυρούς στις εκλογές του Μαΐου 2023, ωστόσο στις επαναληπτικές εκλογές του Ιουνίου του ίδιου έτους διαγράφηκε από τα ψηφοδέλτια της Πλεύσης Ελευθερίας, προκειμένου, όπως καταγγέλλει, να τοποθετηθεί στη θέση της ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπόθεση εισήχθη στην Ολομέλεια με αρνητική εισήγηση από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Παρ’ όλα αυτά, η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε η ίδια από τους βουλευτές να υπερψηφίσουν την άρση της ασυλίας της, δηλώνοντας ότι διαφωνεί με την ύπαρξη βουλευτικών προνομίων και επιθυμεί να αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη «όπως κάθε πολίτης».

«Δεν πιστεύω στην ασυλία των βουλευτών. Κανείς δεν πρέπει να είναι υπεράνω του νόμου», φέρεται να δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Νωρίτερα, είχε σημειωθεί ένα ακόμα επεισόδιο στην κόντρα της αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας με την βουλευτή του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη, με αφορμή την συζήτηση για την άρση ασυλίας της δεύτερης μετά από μήνυση της πρώτης.

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