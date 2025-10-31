Η Βούλτεψη έβαλε ξανά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Τη διαγραφή της ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
11:31 - 31 Οκτ 2025

Η Βούλτεψη έβαλε ξανά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Τη διαγραφή της ζητά το ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες μένουν απλήρωτοι και οι αγροτικές επιδοτήσεις αγνοούνται, η ευλογιά αφανίζει την κτηνοτροφία, οι καθημερινές αποκαλύψεις για την εγκληματική δράση του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι συγκλονιστικές, οι πολίτες εμβρόντητοι παρακολουθούν το παραλήρημα της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σ. Βούλτεψη με επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στο πρόσωπο της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, γεγονός το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη επισημάνει και απερίφραστα καταδικάσει.

Ακόμα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμπληρώνει:

«Σήμερα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε τηλεοπτική της εμφάνιση κορύφωσε την επίθεσή της όχι μόνο στο πρόσωπο της κας. Κοβέσι ,- επαναλαμβάνοντας μάλιστα ότι η χώρα της είναι το ακρωνύμιο της διαφθοράς - αλλά επιτέθηκε στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αμφισβητώντας ευθέως τη λειτουργία του στο δικαιϊκό μας σύστημα και επισημαίνοντας ότι η ίδια … αναγνωρίζει κι εμπιστεύεται μόνο τον OLAF για να διαχειριστεί την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπολύοντας πρωτοφανείς απειλές απευθυνόμενη στους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, με χαρακτηριστική τη φράση της «θα σας κανονίσει όλους ο OLAF».

Η Σ. Βούλτεψη είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ανέλαβε τα καθήκοντά της υπηρετώντας το Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας.

Η απαράδεκτη, δημόσια και ρητή αμφισβήτηση του θεσμού της Ευρωπαΐκής Εισαγγελίας και οι απειλές στα κόμματα της αντιπολίτευσης με εργαλειοποίηση του OLAF, αποτελούν μια νέα, πρωτοφανή πρόκληση για τη δημοκρατία μας και το κράτος δικαίου.

Ανακύπτουν πλέον σοβαρά και αμείλικτα ερωτήματα :

· Η κυβέρνηση αμφισβητεί τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το έργο της;

. Ποιος εκφράζει την κυβερνητική πολιτική; Οι Υπουργοί που δηλώνουν ότι συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή η κα. Βούλτεψη που της επιτίθεται;

· Υπάρχει κάποιος «ειδικός λόγος» ή «ειδική σχέση», που η κυβέρνηση «προτιμά» τον OLAF, έναντι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας;

· Τι εννοεί η βουλευτής και πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όταν απευθύνεται στην αντιπολίτευση και δηλώνει ότι «θα σας κανονίσει όλους ο OLAF;»

Καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να απαντήσει και τον κ. Πρωθυπουργό να αποπέμψει από την Κοινοβουλευτική του Ομάδα την κα. Βούλτεψη, αποδεικνύοντας τουλάχιστον ότι δεν υιοθετεί τις ακραία αντιδημοκρατικές και αντισυνταγματικές απόψεις της. Όσο την κρατάει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, υιοθετεί τις αδιανόητες επιθέσεις στη δικαιοσύνη».

Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2025 - 11:46
