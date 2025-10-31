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Πλημμύρες μετά από καταρρακτώδη βροχή στη Νέα Υόρκη – Τουλάχιστον δύο νεκροί
Ειδήσεις
10:18 - 31 Οκτ 2025

Πλημμύρες μετά από καταρρακτώδη βροχή στη Νέα Υόρκη – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν την Πέμπτη (30/10) τη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Έρικ Άνταμς, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις. Οι αρχές προειδοποίησαν για πλημμύρες σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, και τα τρία μεγάλα αεροδρόμια —JFK, LaGuardia και Newark— επλήγησαν από τις συνέπειες της καταιγίδας. «Αυτή η καταιγίδα κατέρριψε τα ρεκόρ βροχόπτωσης για τις 30 Οκτωβρίου», έγραψε ο Άνταμς στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) και πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο μέρος της βροχής, που είχε προβλεφθεί να πέσει σε διάστημα αρκετών ωρών, σημειώθηκε τελικά μέσα σε μόλις δέκα λεπτά το απόγευμα.

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Δύο άνδρες πεθαίνουν ύστερα από πλημμύρα σε υπόγεια

Σύμφωνα με τους New York Times, ένας από τους νεκρούς είναι ένας 39χρονος άνδρας, ο οποίος φαίνεται πως παγιδεύτηκε στο υπόγειό του, στην περιοχή Flatbush, την ώρα που προσπαθούσε να σώσει τον σκύλο του. Ένας δύτης κατάφερε να τον ανασύρει, όμως ο άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο Kings County.
Ο δεύτερος άνδρας βρέθηκε σε πλημμυρισμένο λεβητοστάσιο στο Μανχάταν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Οι μετεωρολογικές αρχές ανέφεραν πρωτοφανή ύψη βροχής στο Central Park, στο αεροδρόμιο LaGuardia και στο Newark Liberty International στο Νιου Τζέρσι. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξέδωσε επίσης προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε τμήματα του Μπρονξ, του Μπρούκλιν και του Κουίνς.

Μόλις τον Αύγουστο, ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν προκαλέσει παρόμοιες προειδοποιήσεις στη Νέα Υόρκη. Τότε, οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και ακυρώσεις τρένων κατά τις ώρες αιχμής. Επιβάτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν από προαστιακά τρένα, ενώ πάνω από 1.100 πτήσεις ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την πλατφόρμα FlightAware. Περίπου 14.000 νοικοκυριά έμειναν προσωρινά χωρίς ρεύμα.

Οι τοπικές αρχές εδώ και χρόνια εκτιμούν ότι, λόγω της γεωγραφικής θέσης της, η Νέα Υόρκη θα πλήττεται ολοένα και συχνότερα από ακραία καιρικά φαινόμενα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2025 - 10:40
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