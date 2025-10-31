Χρηματιστήριο: Υπάρχουν θετικές ειδήσεις για να μην χαθούν τουλάχιστον οι 2.000 μονάδες

Η χθεσινή (30/10) σημαντική υποχώρηση στο ΧΑ (ΓΔ -1%) έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση το στοίχημα για τον 12ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα (έως χθες -1,4%), με την πτώση να καλύπτει σχεδόν το σύνολο των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης (πλην ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΒΙΟ και Cener).

Μεγάλη η υποχώρηση στις τράπεζες (ΕΤΕ -2%, ΠΕΙΡ -2,18% , ΕΥΡΩΒ -1,88%) με τις δύο τελευταίες να ανακοινώνουν αποτελέσματα ενεαμήνου όπου για την μεν ΕΥΡΩΒ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 1,03 δις ευρώ (-9%) ενώ για την ΠΕΙΡ τα 854 εκ. ευρώ (-8,3%) αλλά με τις διοικήσεις και των δύο τραπεζών να αναθεωρούν ανοδικά το guidance για το σύνολο του έτους.

Μετά την – καθ’ όπως φαίνεται - άρνηση του βασικού μετόχου των ΕΛΠΕ για κάποιου είδους σύμπραξη, ο Ευ. Μυτιληναίος ο οποίος ως γνωστόν είχε χτίσει θέση στην εισηγμένη, αποφάσισε να ρευστοποιήσει την συμμετοχή του (11,3 εκ. μετοχές) και μέσω placement χθες το απόγευμα διέθεσε το σύνολό τους σε τιμή κοντά στα 8 ευρώ με το σύνολο της συναλλαγής να φτάνει τα 90 εκ. ευρώ, κάτι που εμμέσως δηλώνει και την προσήλωση στην Metlen όπου συνεχίζει τις σταδιακές αγορές μετοχών.

Χθες ανακοινώθηκε και από την ΛΑΜΔΑ η απόφαση για έκδοση νέου 7ετούς Ομολόγου έως 500 εκ. ευρώ με σκοπό την χρηματοδότηση των μεγάλων projects στο Ελληνικό.

Θετικές οι ανακοινώσεις για την ΕΥΔΑΠ με το μεγάλο επενδυτικό πλάνο 2,5 δις ευρώ να σηματοδοτεί και θεσμικές παρεμβάσεις υπέρ της εισηγμένης , όπως θετικό πρόσημο είχε και η δημοσιοποίηση του οικονομικού κλίματος της ευρωζώνης για τον Οκτώβριο (με βάση τα στοιχεία της διεύθυνσης Οικονομικών & Νομισματικών υποθέσεων της Κομισιόν) με την Ελλάδα να φιγουράρει στην 2η θέση της κατάταξης με δείκτη 107,5 (από 106,2) πίσω μόνο από την Μάλτα.

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης για τον ΟΠΑΠ πριν την αποκοπή του προμερίσματος 0,50 ευρώ/μετοχή σήμερα, με την επόμενη εβδομάδα γεμάτη σημαντικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων (ΔΑΑ, Metlen, ΕΤΕ, ΤΙΤΑΝ, ΑΛΦΑ κα).

Τελευταία συνεδρίαση του μήνα με τις διεθνείς αγορές μάλλον σε πτωτική διάθεση (ΗΠΑ χθες, άνοιγμα Ευρώπης σήμερα) και τον κρίσιμο παράγοντα – τουλάχιστον – να μην χαθούν οι 2000 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης