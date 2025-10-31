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Παπασταύρου για λειψυδρία: Εξασφαλισμένη για 4 χρόνια η Αττική – Έχουμε το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη
Πολιτική
10:38 - 31 Οκτ 2025

Παπασταύρου για λειψυδρία: Εξασφαλισμένη για 4 χρόνια η Αττική – Έχουμε το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Στο νέο σχέδιο «Εύρυτος» που αφορά την υδροδότηση της Αττικής και τα κυβερνητικά μέτρα κατά της λειψυδρίας, αναφέρθηκε την Παρασκευή (31/10) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, κάνοντας λόγο για ένα ζήτημα που δεν είναι τωρινό, αλλά εμφανίζεται κατά καιρούς.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ:

«Μέχρι το 2021 οι ταμιευτήρες ήταν γεμάτοι με περίπου 1,2 δισ. κυβικά μέτρα νερού, άρα μέχρι τότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Από το 2022 και μετά ξεκίνησε σταθερά μείωση περίπου 250 εκατ. κυβικά μέτρα τον χρόνο», όπως είπε. «Αυτό οφείλεται στην κλιματική κρίση, στη μείωση των βροχοπτώσεων περίπου 25%. Συγχρόνως είχαμε αύξηση της εξάτμισης κατά 15% και αύξηση κατανάλωσης κατά 6% λόγω των υψηλών θερμοκρασιών από την κλιματική αλλαγή».

«Όλα αυτά οδηγούν σε ένα φαινόμενο, όπου αυτήν τη στιγμή η Αττική αντιμετωπίζει κάτι που το έχει ξανασυναντήσει τον προηγούμενο αιώνα πολλές φορές», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το κατά πόσο μπορούσαν να είχαν παρθεί αυτά τα μέτρα νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε:

«Υπάρχει πάντα η υδρολογική εκτίμηση ότι αυτό είναι μια καμπύλη που ξαναγυρνά. Αν δεν βρέξει, η Αττική είναι διασφαλισμένη τουλάχιστον για 4 χρόνια με τα μέτρα που παίρνουμε. Τα μέτρα έχουν ξεκινήσει. Υπάρχουν δυο δέσμες μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες: η μια που έχει να κάνει με το μακροπρόθεσμο - το οποίο κάθε γενιά το κάνει - υπάρχουν όμως και βραχυπρόθεσμα μέτρα μέχρι το 2029, όπως στον βιοτικό Κηφισό, στη Μαυροσουβάλα, σε περιοχές που γίνονται γεωτρήσεις. Όταν ολοκληρωθούν αυτές, μας δίνουν γύρω στα 150 εκατ. κυβικά μέτρα».

Η Αττική διασφαλίζεται για τα επόμενα 30 χρόνια

Το έργο, συνέχισε, θα διασφαλίσει την Αττική για τα επόμενα 25-30 χρόνια. «Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, δηλαδή κτήμα όλων μας. Δεν σημαίνει όμως ότι το μεταχειριζόμαστε αλόγιστα. Αυτήν τη στιγμή είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η χώρα έχει απώλεια 50% του νερού, από χρήση αλόγιστη. Στο Ισραήλ και τη Σιγκαπούρη χρησιμοποιούν την ίδια σταγόνα 2-3 φορές. Έχουμε 740 παρόχους νερού ύδρευσης και άρδευσης. Μέχρι το 2023 δεν υπήρχε ρυθμιστής, δηλαδή είχαμε 740 οργανισμούς που λειτουργούσαν αυτόνομα χωρίς ρυθμιστή».

Η Ελλάδα έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη

«Ας κρατήσουμε αυτό που είπε χθες ο CEO της ΕΥΔΑΠ, ο κ. Σαχίνης: η Ελλάδα έχει το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό στην Ευρώπη και αυτό θα διατηρηθεί. Η γεωγραφική επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ σημαίνει ότι για πρώτη φορά δυο οργανισμοί υπό την επίβλεψη του κράτους θα έχουν την ευθύνη και για την ύδρευση και για την άρδευση», υπογράμμισε.

Αναφορικά με τα τιμολόγια, ο υπουργός προέτρεψε να μην λαμβάνονται βιαστικά συμπεράσματα. «Τα τιμολόγια τα βγάζει η Ρυθμιστική Αρχή με έναν επιστημονικό τρόπο. Έχει υποβάλει η ΕΥΔΑΠ τα στοιχεία, είναι απόφαση του ανεξάρτητου ρυθμιστή. Εγώ κρατάω πως η Ελλάδα έχει το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό, όπως είπε ο κ. Σαχίνης».

Η Ελλάδα επίκεντρο των παγκόσμιων ενεργειακών εξελίξεων

Για το Συμβούλιο Ενέργειας που θα γίνει στην Ελλάδα το διήμερο 6-7 Νοεμβρίου, ο κ. Παπασταύρου τόνισε πως θα παραστούν τόσο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όσο και άλλοι 3 υπουργοί της κυβέρνησης των ΗΠΑ: ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και ο υφυπουργός Μάικλ Ρήγας. «Θα έχουμε και 25 χώρες. Δηλαδή στις 6 και 7 Νοεμβρίου η χώρα μας θα είναι το επίκεντρο των παγκόσμιων ενεργειακών εξελίξεων».

Όπως είπε, ο στόχος είναι διπλός: να εξασφαλίσουμε και να ενισχύσουμε τη γεωστρατηγική θέση της χώρας ως πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, καθώς οιαι να γίνουν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που θα δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερο κέρδος και ωφέλεια για τη χώρα. «Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, θα υπάρχουν πληροφορούμαι σημαντικές συμφωνίες που θα μας ενισχύσουν», κατέληξε.

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