Χαρίτσης: Όχι στη διάλυση του δικτύου ΕΛΤΑ - Κίνδυνος για την ελληνική περιφέρεια

Την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση για το κλείσιμο εκατοντάδων υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια, εξέφρασε ο Πρόεδρος της «Νέας Αριστεράς», Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Press Talk» του ΕΡΤnews.

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι τα ΕΛΤΑ αποτελούν βασικό κόμβο επικοινωνίας των πολιτών με το κράτος, ιδιαίτερα στις μικρές, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, και τόνισε ότι η διάλυση του δικτύου θα έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες. «Ένα δίκτυο που χτίστηκε με κόπο και μεγάλα έξοδα για το Δημόσιο δεν αποκαθίσταται εύκολα, αν χαθεί», σημείωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα ΕΛΤΑ πρέπει να παραμείνουν δημόσιος οργανισμός, καλύπτοντας όλη την επικράτεια μέσω της Καθολικής Υπηρεσίας, και τόνισε την ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες μέσω ψηφιοποίησης και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, διαδικασίες που, όπως επισήμανε, έχουν παραμεληθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Χαρίτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «βίαιη» εφαρμογή των μέτρων χωρίς διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και ανέφερε παραδείγματα από τη Μεσσηνία, όπου το τελευταίο κατάστημα των ΕΛΤΑ έκλεισε, αφήνοντας τους πολίτες χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ευθύνη για τις αποφάσεις ανήκει πολιτικά στο υπουργείο Οικονομικών και όχι στο Υπερταμείο, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση ψεύδεται συνειδητά» όσον αφορά τη φύση και τις δυνατότητες του ταμείου.

Ο Αλέξης Χαρίτσης κατέληξε ότι «λέμε όχι σε μια διαδικασία διάλυσης ενός δικτύου απαραίτητου για την ελληνική κοινωνία, κυρίως για την ελληνική περιφέρεια και ύπαιθρο», προαναγγέλλοντας την αναλυτική παρέμβασή του στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.