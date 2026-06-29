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Νέα Αριστερά: Μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας
Πολιτική
13:00 - 29 Ιουν 2026

Νέα Αριστερά: Μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυση κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, κατέθεσαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και οι βουλευτές Πέτη Πέρκα και Θοδωρής Δρίτσας.  

Τη μήνυση υπογράφουν επίσης οι βουλευτές Σία Αναγνωστοπούλου και Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Τι αφορά η μήνυση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, η μήνυση αφορά σε υποκίνηση βίας με βάση τα όσα ορίζει ο αντιρατσιστικός νόμος και συγκεκριμένα το Άρθρο 1 του Νόμου 927/79, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4285/2014.

Όπως σημειώνεται από τη Νέα Αριστερά, «ο Κυριάκος Βελόπουλος στις 10 Ιουνίου 2026, στη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, είχε ερωτηθεί εάν “τη βουλιάζεις ή δεν τη βουλιάζεις τη βάρκα” που μεταφέρει μετανάστες και πρόσφυγες στο Αιγαίο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είχε απαντήσει ευθέως “τη βουλιάζεις”, ενώ στη συνέχεια της συζήτησης επανέλαβε την συγκεκριμένη προτροπή, επιδεικνύοντας μάλιστα αδιαφορία για το παράνομο μιας τέτοιας πράξης».

«Με βάση το σκεπτικό της μήνυσης του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς και των τεσσάρων βουλευτών, ο Κυριάκος Βελόπουλος “προέτρεψε τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, αλλά και κάθε ιδιώτη να προβούν σε πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα (βύθιση βάρκας ήτοι πρόκληση ναυαγίου με βέβαιο αποτέλεσμα τον θάνατο προσώπων) κατά προσώπων με μόνο κριτήριο την φυλή και την εθνική τους καταγωγή τους, ήτοι το γεγονός ότι είναι πολίτες τρίτων χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης”» προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Από τις δηλώσεις Βελόπουλου μεσολάβησαν πολλές εβδομάδες, αλλά δεν σημειώθηκε κίνηση από κάποια δικαστική αρχή προκειμένου να διωχθεί για τις ρατσιστικές δηλώσεις του, με τις οποίες καλούσε σε βία κατά ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Η Νέα Αριστερά με την σημερινή μήνυση αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με σκοπό να μπει φραγμός στις μισαλλόδοξες και ρατσιστικές δηλώσεις ακροδεξιών πολιτικών παραγόντων. Είναι μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της πολύμορφης πάλης -πολιτικής και νομικής- που οφείλει να δώσει η κοινωνία και η Αριστερά απέναντι στην Ακροδεξιά».

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