Μήνυση της Νέας Αριστεράς στο Βελόπουλο για παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου

Αντιπαράθεση τόσο σε πολιτικό, όσο και σε νομικό επίπεδο ξέσπασε χθες (29/6) μεταξύ Νέας Αριστεράς και Ελληνικής Λύσης με αφορμή δηλώσεις του προέδρου της δεύτερης, Κυριάκου Βελόπουλου σχετικά με το μεταναστευτικό.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, συνοδευόμενος από τους βουλευτές Πέτη Πέρκα, Θοδωρή Δρίτσα, Σία Αναγνωστοπούλου και Ευκλείδη Τσακαλώτο, μετέβη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Κυριάκου Βελόπουλου για παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου (Ν. 927/1979, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4285/2014).

Να σημειωθεί ότι η νομική ενέργεια βασίζεται σε δηλώσεις που είχε πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στις 10 Ιουνίου 2026, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Σε αυτό το πλαίσιο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν θα πρέπει να βυθίζεται σκάφος που μεταφέρει μετανάστες και πρόσφυγες, ο κ. Βελόπουλος είχε απαντήσει καταφατικά, επαναλαμβάνοντας στη συνέχεια την ίδια θέση.

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις συνιστούν δημόσια υποκίνηση σε πράξεις βίας. Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της μήνυσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος φέρεται να προέτρεψε τόσο τα αρμόδια κρατικά όργανα όσο και ιδιώτες να προβούν σε πράξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ναυάγιο και, κατ' επέκταση, στο θάνατο ανθρώπων, με μοναδικό κριτήριο την εθνική τους καταγωγή.

Μετά την κατάθεση της μήνυσης, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δήλωσε ότι η Νέα Αριστερά θεώρησε υποχρέωσή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, εκτιμώντας ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις ενδέχεται να λειτουργήσουν ως υποκίνηση για τη διάπραξη σοβαρών εγκληματικών πράξεων. Παράλληλα, ανέφερε ότι ανέμενε ακόμη και αυτεπάγγελτη παρέμβαση των δικαστικών αρχών, υπογραμμίζοντας ότι, κατά την άποψή του, ο ρατσισμός και οι εκφράσεις μισαλλοδοξίας δεν έχουν θέση ούτε στην ελληνική κοινωνία, ούτε στο δημόσιο πολιτικό διάλογο.

Τι απαντά η Ελληνική Λύση

Λίγες ώρες αργότερα, η Ελληνική Λύση εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απάντησε στη μήνυση, ασκώντας προσωπική κριτική στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται σε ειρωνικό ύφος, ότι στο εξής η Ελληνική Λύση και ο πρόεδρός της θα πρέπει να ζητούν την έγκριση του πρώην εργαζομένου της Διεθνούς Αμνηστίας, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, προτού εκφράσουν τις πάγιες θέσεις τους για το μεταναστευτικό, τις οποίες χαρακτηρίζουν αδιαπραγμάτευτες και συνδεδεμένες με την προστασία του ελληνικού έθνους και την εφαρμογή της νομιμότητας απέναντι στην, όπως τη χαρακτηρίζουν, παράνομη είσοδο μεταναστών στη χώρα.

Παράλληλα, το κόμμα υποστηρίζει ότι η Διεθνής Αμνηστία προωθεί πολιτικές που, κατά την άποψή του, οδηγούν σε μαζική είσοδο παράτυπων μεταναστών στην Ελλάδα, ενώ καλεί τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη να μελετήσει τις επίσημες θέσεις της Ελληνικής Λύσης για το μεταναστευτικό.

Στην ίδια ανακοίνωση επαναλαμβάνεται ότι το κόμμα υποστηρίζει μια ευρωπαϊκή και χριστιανική Ευρώπη, καθώς και μια ελληνική και χριστιανική Ελλάδα, διευκρινίζοντας ότι τάσσεται υπέρ της ανεκτικότητας απέναντι στους νόμιμους μετανάστες.

Η νέα ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Η Νέα Αριστερά επανήλθε με δεύτερη ανακοίνωση, στην οποία υποστηρίζει ότι η δημόσια υποκίνηση βίας σε βάρος προσφύγων και μεταναστών αποτελεί ποινικά κολάσιμη πράξη.

Παράλληλα, κατηγορεί την Ελληνική Λύση ότι αποφεύγει να επαναλάβει τις επίμαχες δηλώσεις του προέδρου της, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα ακολουθεί τη συνήθη πρακτική ακροδεξιών πολιτικών σχηματισμών, οι οποίοι - όπως αναφέρει χαρακτηριστικά - αποφεύγουν να αναλάβουν την ευθύνη των δηλώσεών τους όταν αυτές προκαλούν αντιδράσεις.

Η ανακοίνωση καταλήγει επισημαίνοντας ότι η Νέα Αριστερά, μαζί με την κοινωνία και τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, θα συνεχίσει να αντιτίθεται σε κάθε δημόσια προτροπή που, κατά την εκτίμησή της, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή προσφύγων και μεταναστών, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε τέτοιου είδους τοποθετήσεις.