Γερουλάνος: Η κυβέρνηση επιμένει στην αδιαφάνεια στο Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική
21:07 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Παρέμβαση για τη νέα πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υπέβαλε η ελληνική Kυβέρνηση έκανε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος, υπογραμμίζοντας ότι «για ακόμα μία φορά η Κυβέρνηση κρύβει ποια έργα τροποποιούνται ή απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης».

«Κυβέρνηση και Ταμείο Ανάκαμψης: Πώς το λένε αυτό που κάνεις συνεχώς το ίδιο πράγμα και περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα;», αναφέρει αρχικά ο κ. Γερουλάνος για να συνεχίσει, σημειώνοντας:

«Διαβάζω ότι η κυβέρνηση υπέβαλε ακόμα μία πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0".

Και πάλι χωρίς να δίνει στη δημοσιότητα τη συνολική πρόταση. Και πάλι γράφοντας πολλές πληροφορίες στο δελτίο τύπου μόνο για δράσεις που ενισχύονται. Τα όποια θετικά. Και πάλι κρύβοντας τα αρνητικά: ποια έργα τροποποιούνται, μειώνονται ή βγαίνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με την εξαίρεση της δημόσιας συνεισφοράς στα έργα ΣΔΙΤ Αρδευτικών δικτύων όπως και το πρόγραμμα "Απόλλων", για τα οποία πληροφορούμαστε με τρόπο πως "κατευθύνονται σε άλλες πηγές χρηματοδότησης".»

«Και πάλι αδιαφάνεια δηλαδή», αναφέρει δηκτικά ο Παύλος Γερουλάνος και προσθέτει: «παρόλο που όλος ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος είχε γεμίσει το τελευταίο διάστημα με πληροφορίες για αρνητικές εξελίξεις σε πολλά έργα στο πλαίσιο του Ταμείου. Και όμως η κυβέρνηση και πάλι επιμένει στην αδιαφάνεια.»

«Και αναρωτιέμαι πραγματικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα;», συνεχίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και θέτει μία σειρά από ερωτήματα, όπως:

«Όλο τα ίδια και τα ίδια; Δεν μαθαίνουν τίποτα; Πιστεύουν πως θα κρύβονται για πάντα; Πιστεύουν ότι δεν θα βρούμε τι πρότειναν; Τι γίνεται με κάθε έργο; Με κάθε ορόσημο;

Το κάναμε τον Φεβρουάριο του 2024 όταν αποκαλύψαμε όλη τη λίστα των έργων που τότε τροποποιούνταν ή απεντάσσονταν, λίστα που έκρυβε η κυβέρνηση.

Το κάναμε τον Ιούλιο του 2025 όταν αποκωδικοποιήσαμε την αλήθεια πίσω από κάθε ένα από τα 108 έργα που τροποποιούσε ή απέντασσε η κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και προειδοποιούσαμε για το μπάχαλο με τα ορόσημα.

Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα.», σημειώνει ο κ. Γερουλάνος και καταλήγει:

«Εμείς προσηλωμένοι στη διαφάνεια.»

Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας.

Μέχρι να φύγει».

