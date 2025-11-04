Ταμείο Ανάκαμψης: Η πρόταση αναθεώρησης της Ελλάδας - Ποια έργα εντάσσονται, ποια βγαίνουν
Οικονομία
13:24 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση της Ελλάδας για αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε συμφωνηθεί.

Κεντρικός στόχος της πρότασης αναθεώρησης είναι η διασφάλιση της αξιοποίησης του συνόλου της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς όφελος της ανάπτυξης της χώρας, με πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία και την ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών.

Κύρια σημεία της ελληνικής πρότασης αναθεώρησης είναι τα ακόλουθα:

  • Η πρόταση είναι χρηματοδοτικά ουδέτερη, δηλαδή ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου παραμένει αμετάβλητος.
  • Η αναθεώρηση αφορά σε ανακατανομές πόρων, για μέγιστη αποδοτικότητα και αναπροσαρμογή στόχων των έργων με βάση την πραγματική υλοποίηση
  • Η απλοποίηση των οροσήμων για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της αξιολόγησης τους, που αποτελεί βασική στόχευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Σταθερό διατηρείται επίσης και το μείγμα των έργων που συμβάλλουν σε πράσινους και ψηφιακούς στόχους, κάτι που άλλωστε αποτελεί και κανονιστική απαίτηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με βάση την πρόταση αναθεώρησης, το ελληνικό σχέδιο ενισχύεται με επιπλέον δράσεις του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Προλαμβάνω», οι οποίες έχουν βοηθήσει σημαντικό αριθμό πολιτών να αντιμετωπίσει εγκαίρως και αποτελεσματικά παθήσεις που αγνοούσαν. Επιπλέον, ενισχύεται με πέμπτο κύκλο το ιδιαίτερα αποτελεσματικό πρόγραμμα δασικής προστασίας Antinero, ενώ διευρύνεται με νέες τεχνολογίες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη το Ψηφιακό Σχολείο που φέρνει τη δημόσια εκπαίδευση στη νέα εποχή. Διευρύνεται επίσης το gigabit voucher που φέρνει την οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, προστίθεται σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές και επεκτείνεται το πρόγραμμα για τις έξυπνες γέφυρες. Ιδιαίτερη σημασία έχει, τέλος, η ενίσχυση έργων που υλοποιούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο στον τομέα της οδικής ασφάλειας, όσο και στον κρίσιμο τομέα της επεξεργασίας λυμάτων.

Οι στόχοι σε ιδιωτικές επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας καθώς και σε προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης προσαρμόζονται αναλογικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης και την αναμενόμενη πρόοδο υλοποίησης τους, οπότε επιτυγχάνεται η χρηματοδότηση όλων των αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα». Στον αντίποδα, η δημόσια συνεισφορά στα έργα ΣΔΙΤ Αρδευτικών δικτύων όπως και το πρόγραμμα «Απόλλων» κατευθύνονται σε άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Όλα τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει την ελληνική πρόταση μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, με στόχο να δώσει το «πράσινο φως» που θα οδηγήσει στην υποβολή του 7ου αιτήματος πληρωμής τον Δεκέμβριο 2025.

