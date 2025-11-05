Νέα Αριστερά για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Άφθονη αυτοδικαίωση, καθόλου αυτοκριτική και αναπάντητα ερωτήματα από Αυγενάκη
Πολιτική
17:19 - 05 Νοε 2025

Νέα Αριστερά για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Άφθονη αυτοδικαίωση, καθόλου αυτοκριτική και αναπάντητα ερωτήματα από Αυγενάκη

Reporter.gr Newsroom
«Ως “Ρομπέν των αγροτών” επιχείρησε να εμφανιστεί στην Εξεταστική Επιτροπή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης» σχολιάζει η Νέα Αριστερά σχετικά με τη σημερινή (5/11) κατάθεση του κ. Αυγενάκη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

«Με άφθονη αυτοδικαίωση και μηδενική αυτοκριτική, προσπάθησε να αποποιηθεί κάθε ευθύνη, να φορτώσει τα πάντα στον κ. Σημανδράκο και να παρουσιάσει ως “θεσμική διαμεσολάβηση” τις παρεμβάσεις του προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.», συνεχίζει η Νέα Αριστερά και σημειώνει πως ο πρώην Υπουργός «έφτασε μέχρι το σημείο να ζητήσει… να “μη στοχοποιείται η Κρήτη”, λες και η δημόσια συζήτηση αφορά μια γεωγραφική περιοχή και όχι τις δικές του πολιτικές πράξεις».

«Όμως», όπως σημειώνει η Νέα Αριστερά, «όσο κι αν επιχείρησε να αλλάξει θέμα, υπάρχουν κρίσιμα ερωτήματα στα οποία δεν απάντησε.

Τα ερωτήματα αυτά, σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά είναι:

«1. Γιατί προωθούσε email πολιτών απευθείας στον Γενικό Γραμματέα ζητώντας “χειρισμό”;

Ο κ. Αυγενάκης προώθησε το email του κ. Παπαδογιωργάκη στον κ. Στρατάκο και στην κα Κουρνέτα, γράφοντας ότι θέλει “να χειριστούν” την υπόθεση.

Ας απαντήσει λοιπόν ξεκάθαρα:

είναι συνήθης πρακτική ένας υπουργός να αναθέτει “χειρισμό” σε μεμονωμένες υποθέσεις πληρωμών; Ή ρόλος του είναι απλώς η ενημέρωση;

2. Γνώριζε ότι συγκεκριμένα ΑΦΜ ήταν δεσμευμένα λόγω έρευνας της δικαιοσύνης;

Αν γνώριζε ότι κάποια ΑΦΜ ήταν δεσμευμένα λόγω του ότι ερευνώνται ήδη από τη δικαιοσύνη, θα έστελνε ερώτημα στην υπηρεσία γιατί είναι δεσμευμένα;

3. Γιατί δεν έχει κινηθεί νομικά κατά του κ. Ξυλούρη (“Φραπέ”);

Ο “Φραπές” ακούγεται να λέει:

“Αν δεν πάρει τηλέφωνο ο Αυγενάκης, θα πάω στον Κυριάκο να του πω να δει τις βρωμιές του”.

Εφόσον ο πρώην υπουργός θεωρεί ότι συκοφαντείται, γιατί δεν κατέθεσε μήνυση;

Πώς γίνεται να καταγγέλλει δημόσια ότι θίγεται, αλλά να μην κάνει καμία νομική κίνηση;

4. Γνώριζε ότι στην εκλογική του περιφέρεια τα αιγοπρόβατα “έβγαζαν” μόλις 15 κιλά γάλα;

Ο οργανισμός που ελέγχει τα στοιχεία παραγωγής γάλακτος, ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα, εποπτεύεται από το Υπουργείο.

Άρα η ευθύνη είναι απολύτως πολιτική.

Γιατί λοιπόν επί των ημερών του καταγράφονταν τέτοια εξωφρενικά και εξόφθαλμα ψευδή στοιχεία που αλλοιώνουν το σύστημα επιδοτήσεων;

5. Τι έχει να πει για τα fast track ξεμπλοκαρίσματα δεσμευμένων ΑΦΜ;

Όταν παραιτήθηκε ο Σημανδράκος, 16.548 ΑΦΜ ήταν δεσμευμένα (2019-2022).

Τον Απρίλιο 2024, επί διοίκησης Μπαμπασίδη, ελέγχθηκαν 7.703 ΑΦΜ και πληρώθηκαν τα 6.815, ποσοστό 88,5%, με fast track ελέγχους.

Αν ο κ. Σημανδράκος ήταν τόσο επικίνδυνος, γιατί ο κ. Αυγενάκης δεν κινήθηκε ποτέ εναντίον του;

Και τελικά:

Θεωρεί ο κ. Αυγενάκης ότι αυτοί που δέσμευαν τα ΑΤΜ το έκαναν για να εκβιάσουν τους αγρότες;»

«Η αλήθεια είναι απλή», αναφέρει η Νέα Αριστερά και τονίζει: «Ο κ. Αυγενάκης μίλησε πολύ, αλλά δεν απάντησε στα βασικά. Και δεν απάντησε, γιατί οι απαντήσεις οδηγούν σε κάτι που η ΝΔ προσπαθεί απεγνωσμένα να κρύψει: ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι “υπηρεσιακό λάθος”. Είναι ένα σκάνδαλο με υπογραφή της κυβέρνησης».

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ
«Κύκλοι» της Νέας Αριστεράς για την αποχώρηση Οζγκιούρ: Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους
Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάτ Οζγκιούρ – Στους 11 βουλευτές η ΚΟ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 21 Μαΐου η συζήτηση σύστασης προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
