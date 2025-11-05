Αυγενάκης στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτω ως μάρτυρας για την αποκατάσταση της αλήθειας, όχι ως κατηγορούμενος

Στην σημερινή 5/11 συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, εξετάζεται ο Λευτέρης Αυγενάκης, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος τόνισε «Όταν το φως πέφτει παντού, η αλήθεια δεν χρειάζεται υπερασπιστές, μόνο ανθρώπους που τολμούν να την πουν!».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, υπογράμμισε ότι προσέρχεται στην εξεταστική επιτροπή ως μάρτυρας και συνάδελφος, με μοναδικό σκοπό να συμβάλει στην πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας.

Όπως τόνισε ο πρώην υπουργός ανέλαβε καθήκοντα στις 27 Ιουνίου 2023, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι πρόκειται για ένα από τα πλέον απαιτητικά υπουργεία της χώρας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «δεν υπήρξα Υπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλης της Ελλάδας, με ευθύνη απέναντι σε ολόκληρο τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της πατρίδας».

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως τόνισε, αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό μέσα σε ένα ευρύτερο σύστημα πολιτικών και μηχανισμών του Υπουργείου. Στόχος του από την πρώτη μέρα ήταν η αποκατάσταση της θεσμικότητας και της διαφάνειας, η επαναφορά σωστών ισορροπιών και η διασφάλιση ότι ο Οργανισμός λειτουργεί ως θεσμικό όργανο του κράτους και όχι ως εργαλείο οποιουδήποτε συμφέροντος.

Ο κ. Αυγενάκης τόνισε ότι «το υλικό που διαβιβάστηκε στη Βουλή δεν αποδίδει κατηγορητήριο σε βάρος μου. Δεν υπάρχει έγγραφο, απόφαση ή υπογραφή μου ή προϊόν επισύνδεσης, που να συνδέεται με οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια. Ό,τι ειπώθηκε, ειπώθηκε στη σφαίρα των εικασιών και των πολιτικών εντυπώσεων» σημείωσε ο κ. Αυγενάκης και πρόσθεσε: «Είμαι εδώ ως μάρτυρας με στόχο να συνδράμω στο έργο σας. Με καθαρή τη συνείδηση, με πίστη στα δεδομένα και την δύναμη της Δημοκρατίας. Όχι για να αμυνθώ αλλά για να βοηθήσω. Με διαφάνεια, με ψυχραιμία, κυρίως με αίσθηση δικαιοσύνης για την αποκατάσταση της αλήθειας».

Όπως τόνισε ο κ. Αυγενάκης: «Δεν φοβήθηκα ποτέ τη διαφάνεια. Την επέβαλα», «Δεν παρενέβην στη Διοίκηση. Τη διόρθωσα», «Πιστεύω στους θεσμούς, όχι στα υπονοούμενα».

Ο κ. Αυγενάκης ανέφερε ότι στο διάστημα της θητείας του βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα Υπουργείο που έφερε προβλήματα δεκαετιών, δομικά, διοικητικά και πολιτικά. Όπως σημείωσε, επέλεξε «να δράσει, να οργανώσει, να διορθώσει και, όπου χρειάστηκε, να συγκρουστεί».

Ο πρώην Υπουργός τόνισε ότι τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι πρόσφατα, αλλά έχουν επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το 2016 και ακόμα παλαιότερα.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, διαπίστωσε έναν διοικητικά αδύναμο και τεχνολογικά κατακερματισμένο Οργανισμό.

Δεν μπλόκαρα το gov.gr - Το θωράκισα με συμβάσεις, διαφάνεια και διάρκεια πέντε ετών

Στην συνέχεια ο κ. Αυγενάκης τόνισε ότι το σχέδιο δράσης που έφτιαξε το ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέροντας: «Αυτό είναι η δική μου πιστοποίηση ήθους και αποτελεσματικότητας».

Στην συνέχεια ο υπουργός παρουσίασε έργα επί των ημερών του στο υπουργείο τονίζοντας ότι όλα τα παραπάνω, δεν είναι ανούσιες και γενικόλογες περιττολογίες, αλλά απόδειξη έργου και πρόσθεσε: «Όλα αυτά έγιναν μέσα στη συντομότερη θητεία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης ΝΔ, λιγότερο από δώδεκα μήνες».

Ο Λευτέρης Αυγενάκης επισήμανε ακόμα ότι «Η απόδοση «συλλογικής ευθύνης» στους Κρητικούς παραγωγούς συνιστά άδικη γενίκευση. Οι Κρητικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι αποτελούν ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής. Οποιαδήποτε απόπειρα ταύτισης του συνόλου με λίγες παραβατικές περιπτώσεις συνιστά προσβολή και απαξίωση» και πρόσθεσε: «Ο αγρότης δεν είναι ύποπτος. Είναι πολίτης. Και δεν θα μένει όμηρος ενός σκληρού, σκοτεινού συστήματος που δεν τον ακούει».

Μάρτυρας, όχι κατηγορούμενος

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν με κατηγόρησε, ενημέρωσε τη Βουλή των Ελλήνων, όπως όφειλε να κάνει» και συμπλήρωσε: «Δεν υπάρχουν σκάνδαλα όταν υπάρχουν έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία. Όλα στο φως!»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε: «Δεν υποσχέθηκα, αλλά έδρασα. Δεν παρενέβην στη Διοίκηση, τη διόρθωσα. Εμπιστεύομαι τα δεδομένα. Εμπιστεύομαι τη Δημοκρατία. Και πιστεύω ότι, όταν το φως πέφτει παντού, η αλήθεια δεν χρειάζεται υπερασπιστές, μόνο ανθρώπους που τολμούν να την πουν. Και αυτό κάνει η Παράταξή μας».